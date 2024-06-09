Cemal Enginyurt'tan Bakan Şimşek'e bomba video - Son Dakika
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Politika

Cemal Enginyurt'tan Bakan Şimşek'e bomba video

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Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, deniz kenarında çektiği bir videoyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslendi. Enginyurt, ''Güneş çok güzel vergi almayı düşünüyor musun?'' diye sorup balık tutanları da işaret ederek ''Vergi kaçakçılığı var.'' dedi. Enginyurt, video sonunda Şimşek'e ''Adaletiniz batsın, yazıklar olsun.'' diye tepki gösterdi.

09.06.2024 15:32
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Muhalefet etme şekli ve söylemiyle dikkat çeken Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'tan yeni bir çıkış geldi. Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı'na deniz kenarından çektiği bir videoyla seslenerek önce Güneş'i gösterdi ardından da denizi işaret ederek "Vergi almayı düşünüyor musun?" diye sordu.

"GÜNEŞ ÇOK GÜZEL VERGİ ALIN"

Bakan Şimşek'e deniz kenarından güneşli bir havada çağrıda bulunan Enginyurt, hükümetin ekonomi politikalarını yaptığı ironiyle eleştirdi. Videoda önce Güneş'i gösteren Enginyurt, Güneş'ten de vergi alınması önerisinde bulundu. Daha sonra denizi de işaret eden Enginyurt, deniz kenarında gezenlerden de vergi alınması çağrısında bulundu.

Cemal Enginyurt'tan Bakan Şimşek'e videolu öneri: Güneşten vergi almayı düşünüyor musun?

"VERGİ KAÇAKÇILIĞI VAR"

Konuşurken arkasında balık tutanları da gösteren Enginyurt "Vergi kaçakçılığı var." diyerek onlardan da vergi alınması çağrısı yaptı. Enginyurt, video sonunda Şimşek'e "Adaletiniz batsın, yazıklar olsun." diye tepki gösterdi.

FAKİRDEN AL, ZENGİNE DAĞIT"

Enginyurt, "Nefes alıyoruz, biz yürüyoruz, koşuyoruz, vergi almaya devam et. Fakirden al, zengine dağıt, işin gücün bu Mehmet Şimşek. Adaletiniz batsın, yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

Cemal Enginyurt\'tan Bakan Şimşek\'e bomba video

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Son Dakika Politika Cemal Enginyurt'tan Bakan Şimşek'e bomba video - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Ramo: engin bırak bu işleri 71 148 Yanıtla
    Sagamore: ...... cengiz inşaatın vergileri affedilirken sesin niye çıkmıyo 104 8
  • Serkan Beyhan: CEMAL BEY TÜRKİYENİN EN BÜYÜK SORUNU VERGİ DENETİMİNİN OLMAMASII. ZENGİNİ FAKİRİ YOK HERKES VERGİSİNİ ÖDESİN KARDEŞİM. YENİ VERGİ SİSTEMİNİ LĞTFEN SULANDIRMAYIN NİFAK SOKMAYIN. BEN AKPARTİLİ DEĞİLİM HİÇBİR PARTİLİ DEĞİLİM TROLDE DEĞİLİM YÜCE ALLAHIN BİR KULUYUM. VE DİYORUM Kİ HERKESTEN VERGİ ALINSIN YEMİN EDERİM BEN AÇ KALMAYA RAZIYIM. FAKİR BİR ÜLKENİN ZENGİN BİREYİ OLMAK İSTEMİYORUM ZENGİN BİR ÜLKENİN FAKİR BİR BİREYİ OLMAYA RAZIYIM. 32 60 Yanıtla
    Serkan Beyhan: AMA ÖYLE BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ Kİ BU YAZIYI 10 KİŞİDEN BİRİ ANLAR. KARDEŞİM DEVLET ZENGİNSE ZATEN FAKİR VATANDAŞI OLMAZ. CAHİL BİR TÜRKİYE GERİLEMEYE DEVAM EDECEKTİR. BİRAZ BİLİNÇLENİN BİRAZ EZBERCİLİKTEN VAZGEÇİN TÜRK MİLLETİ. YAZIK HEPİMİZE. 50 3 ersen temel: troll 22 14 Akay Kayhan: Bak buna herkes razı olur ama baştakilerin ilk fedakarlık yapması lazım, onlar bir eli yağda bir eli balda iken halka sabredin tek öğün yiyin demek ne kadar adaletli. Hz ömer adaleti bumu? 12 0 Zemahşeri: Ya adam daha ne desin Tebrik ederim Cemal abi… 5 2 Zemahşeri: He he anlat…. 2 2
  • serkan cindemir: Bu adam benim gozumde sıyasetı deıl meyhanedekı sarhoşlar bundan daha oturaklı sıyaset konusuyolar?? 42 47 Yanıtla
  • Halit kamil Göker: ben bu adamı gerçekten çok begenıyorum 44 30 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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