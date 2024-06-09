Cemal Enginyurt\'tan Bakan Şimşek\'e bomba video

Politika

Muhalefet etme şekli ve söylemiyle dikkat çeken Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'tan yeni bir çıkış geldi. Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı'na deniz kenarından çektiği bir videoyla seslenerek önce Güneş'i gösterdi ardından da denizi işaret ederek "Vergi almayı düşünüyor musun?" diye sordu.

"GÜNEŞ ÇOK GÜZEL VERGİ ALIN"

Bakan Şimşek'e deniz kenarından güneşli bir havada çağrıda bulunan Enginyurt, hükümetin ekonomi politikalarını yaptığı ironiyle eleştirdi. Videoda önce Güneş'i gösteren Enginyurt, Güneş'ten de vergi alınması önerisinde bulundu. Daha sonra denizi de işaret eden Enginyurt, deniz kenarında gezenlerden de vergi alınması çağrısında bulundu.

"VERGİ KAÇAKÇILIĞI VAR"

Konuşurken arkasında balık tutanları da gösteren Enginyurt "Vergi kaçakçılığı var." diyerek onlardan da vergi alınması çağrısı yaptı. Enginyurt, video sonunda Şimşek'e "Adaletiniz batsın, yazıklar olsun." diye tepki gösterdi.

FAKİRDEN AL, ZENGİNE DAĞIT"

Enginyurt, "Nefes alıyoruz, biz yürüyoruz, koşuyoruz, vergi almaya devam et. Fakirden al, zengine dağıt, işin gücün bu Mehmet Şimşek. Adaletiniz batsın, yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.