Cemal Enginyurt, gurbetçi vatandaşın o sözlerine kayıtsız kalamadı - Son Dakika
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Politika

Cemal Enginyurt, gurbetçi vatandaşın o sözlerine kayıtsız kalamadı

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Cemal Enginyurt, gurbetçi vatandaşın o sözlerine kayıtsız kalamadı
01.08.2025 10:08
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Cemal Enginyurt, gurbetçi vatandaşın o sözlerine kayıtsız kalamadı
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CHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, emekli maaşlarına bloke yolunu açan Yargıtay kararını protesto eden emekli sendikalarına destek verdi. Almanya'da yaşayan bir gurbetçinin ''Türkiye'dekiler her hafta sonu tatilde'' sözlerine tepki gösteren Enginyurt, ''Emekliler burada bırak 11 ayı, 11 yıl çalışsa da tatile gidemiyor'' diyerek emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekti.

Bağımsız Emekliler Sendikası, 2021 Tüm Emekliler Sendikası, DİSK Emekli-Sen ve Emekli Meclisleri Sendikası tarafından oluşturulan "Yurttaş Birlikteliği", kararın geri çekilmesi talebiyle Yargıtay'ın Ankara Kızılay'daki eski binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Eyleme, siyasi isimlerden de destek geldi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, CHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve Ankara Milletvekili Adnan Beker, protestoya katılarak emeklilerin yanında olduklarını belirtti.

ENGİNYURT'TAN GURBETÇİ VATANDAŞA TEPKİ

Yargıtay kararının ardından protestoda konuşan CHP'li Cemal Enginyurt, Almanya'da yaşayan bir gurbetçinin "Almanya'da 11 ay çalışıp burada 1 ay tatil yapıyoruz, Türkiye'deki insanlar her hafta sonu tatilde" sözlerine göndermede bulundu. Enginyurt, "Emekliler burada bırak 11 ayı, 11 yıl çalışsa yine de tatile gidemiyor" diyerek hem ekonomik şartlara hem de adalet sistemine yönelik eleştirisini dile getirdi.

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Son Dakika Politika Cemal Enginyurt, gurbetçi vatandaşın o sözlerine kayıtsız kalamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • turkumdogruyum?:
    Türkiye güzelse kesin dönüş yapsın Türkiyede yaşasın 90 12 Yanıtla
    Selim Han:
    Sen Türk degilsin kesinlikle ortalik karistirmak icin yorum yapmissin 3 17
  • Mahmut Biliz:
    çok cıvıksın yaaaaaa 25 51 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Bu gurbetçilere ne söz hakkı nede oy hakkı tanındı,bizim burada yaşantımıza onlar nasıl dışarda yaşayıp etki ediyor,o iyi diyen ibine neden ordasinda geri gelmiyorsun pst 54 9 Yanıtla
    Selim Han:
    Türkiye cumhuriyeti sendenmi soruluyor Ali Arslan edepsizlik yapma sen ne kadar vatandassan o insanlarda vatandas ve Türk 1 12
  • Özkan Akın:
    O kadar menmunsan türkiyede kalsana dangalak etleri yiyip şişip gidiyorsun 1000 euro bozdurup aylarca kalıyorsun giderken kiraları toplayıp kaçıyorsun 39 5 Yanıtla
  • meryemabu:
    ulan engin yurt tatil sadece pahalı yerlere gitmek mi bütçeye ve ekonomiye göre olun ca adı tatil olmuyor mu cemal azım var diye konuş. senin gibi boş konuşan çok vardıama şimdi isimlerini hatırlayan yok. bir icraat yapmadan boş boş konuş. zirkon ne alaka 9 32 Yanıtla
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