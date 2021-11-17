Siyasette 50+1 tartışmaları sürüyor. Tartışmalara son seçimlerde Millet İttifakı'nda yer alan Demokrat Parti'nin Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da katıldı. Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın ülkeyi yönetemediğinin farkında olduğunu, bu yüzden "50+1 değişsin" denmeye başlandığını ve bununla ilgili tartışmaların oluşturulduğunu söyledi.

"50+1'DEN TAVİZ VERİLMEMELİ"

Enginyurt, "Demokrat Parti olarak net bir şekilde ifade ediyoruz; 50+1'den geri dönülmemeli, 50+1'den taviz verilmemeli." diye konuştu. İktidarın ülkeyi yönetemediğini savunan Enginyurt, erken seçimin Türkiye için mecburiyet olduğuna inandıklarını anlattı.

"HESAPLAŞMADAN HELLALEŞME OLMAZ"

Enginyurt, bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme çağrısı"na ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, "20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisiyle hesaplaşmadan helalleşme olmaz" diye konuştu.