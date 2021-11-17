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Cemil Çiçek'e bir tepki de DP'li Cemal Enginyurt'tan geldi: 50+1'den taviz verilmemeli - Son Dakika

Cemil Çiçek'e bir tepki de DP'li Cemal Enginyurt'tan geldi: 50+1'den taviz verilmemeli

17.11.2021 17:15

Son seçimlerde Millet İttifakı'nda yer alan Demokrat Parti'nin Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan 50+1 çıkışı geldi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'in "50+1 aşılamayacak sorunlar yaratır" sözlerine ilişkin, "50+1'den geri dönülmemeli, 50+1'den taviz verilmemeli" ifadelerini kullandı.

Siyasette 50+1 tartışmaları sürüyor. Tartışmalara son seçimlerde Millet İttifakı'nda yer alan Demokrat Parti'nin Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da katıldı. Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın ülkeyi yönetemediğinin farkında olduğunu, bu yüzden "50+1 değişsin" denmeye başlandığını ve bununla ilgili tartışmaların oluşturulduğunu söyledi.

"50+1'DEN TAVİZ VERİLMEMELİ"

Enginyurt, "Demokrat Parti olarak net bir şekilde ifade ediyoruz; 50+1'den geri dönülmemeli, 50+1'den taviz verilmemeli." diye konuştu. İktidarın ülkeyi yönetemediğini savunan Enginyurt, erken seçimin Türkiye için mecburiyet olduğuna inandıklarını anlattı.

"HESAPLAŞMADAN HELLALEŞME OLMAZ"

Enginyurt, bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme çağrısı"na ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, "20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisiyle hesaplaşmadan helalleşme olmaz" diye konuştu.

Cemil Çiçek'e bir tepki de DP'li Cemal Enginyurt'tan geldi: 50+1'den taviz verilmemeli

Millet İttifakı, Cemal Enginyurt, Demokrat Parti, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cemil Çiçek'e bir tepki de DP'li Cemal Enginyurt'tan geldi: 50+1'den taviz verilmemeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cemil Çiçek'e bir tepki de DP'li Cemal Enginyurt'tan geldi: 50+1'den taviz verilmemeli - Son Dakika
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