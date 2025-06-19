Cenevre'de İran ve Avrupa Ülkeleri Toplanıyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yarın İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'la Cenevre'de bir araya gelecek

İran devlet televizyonu, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yarın İsviçre'nin Cenevre kentine gideceğini duyurdu. Haberde, İran'ın İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın katılımıyla ortak bir toplantı düzenleyeceği bildirildi. Söz konusu görüşmenin üç Avrupa ülkesinin talebi üzerine gerçekleşeceği belirtilirken, görüşmede İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırısının ardından yaşanan bölgesel gelişmelerin yanı sıra nükleer meselelerin ele alınacağı aktarıldı.

Öte yandan, konuya ilişkin açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Arakçi'nin Cenevre ziyareti kapsamında nükleer meseleler ve yaptırımların kaldırılması konularında diplomatik görüşmeler yapılacağını kaydetti. - TAHRAN