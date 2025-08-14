Çerçioğlu\'nun AK Parti\'ye geçmesi sonrası CHP\'den miting kararı

Bugün yaptığı açıklamayla CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU AK PARTİ'YE KATILDI

Çerçioğlu'na rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat takarken, kürsüden yaptığı konuşmada "Bugün hakkımda iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar. Yargılanmaktan korkmadım. Alnım ak, başım dik! Yaşadığım sorunları siyasi ahlâk açısından uygun bulmuyorum ama gerekirse tek tek açıklarım. Benim tek derdim var ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek. Bundan sonra sizlerle, sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN HAMLE GECİKMEDİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılmasının ardından ise CHP'den dikkat çeken bir hamle geldi.

AYDIN'DA MİTİNG DÜZENLENECEK

Partiden yapılan açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Pazartesi günü saat 19.00'da Aydın'da büyük bir miting düzenleneceği ifade edildi.