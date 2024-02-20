Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, bağımsız aday olmayacağını açıkladı

31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeniden aday gösterilmeyen ve bağımsız aday olacağı konuşulan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, açıklama yaparak bağımsız aday olmayacağını bildirdi.
2019 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) aday gösterilen ve seçimleri kazanan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, parti Genel Merkezi tarafından yeniden aday gösterilmedi. Aday gösterilmemesinin üzerine ilçede miting yapan ve aday gösterilmemesine tepki gösteren Oran'ın bağımsız aday olacağı da iddialar arasında yer aldı. Bağımsız aday gösterileceğinin konuşulması üzerine Başkan Oran, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak bağımsız aday olmayacağını açıkladı.
Bağımsız aday olmayacak
Ortaya atılan bağımsız aday iddialarıyla ilgili konuşan Başkan Oran, "Seçim atmosferinde, zaman zaman başka partiden ya da bağımsız aday olacağıma dair ortaya atılan iddiaların, benim Çeşme sevdamla ve Cumhuriyet Halk Partimize olan bağlılığımla asla bağdaşmayacağını tüm Çeşme halkı bilmektedir. Belediye Meclis Üyeliği, CHP İlçe Başkanlığı ve sizlerin teveccühü ile büyük bir onurla yürüttüğüm Belediye Başkanlığım boyunca, tek hedefim Yeryüzündeki Cennet Çeşme'ye hizmet etmekti. Gelinen bu noktada, Çeşme'mizin çıkarları doğrultusunda, partimizin Belediye Başkan adayına ve Meclis Üyesi adayı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Başlattığımız projelerin ve tüm Çeşme'yi kucaklayan hizmet anlayışımızın yeni dönemde de sürdürülmesini yürekten diliyorum. Tüm gücüm, emeğim ve sevgimle, her platformda Büyük Çeşme Ailem için her zaman her konuda hizmet etmeye, Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalini kurduğu laik, çağdaş, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yürüyüşü için mücadele etmeye son nefesime kadar devam edeceğim" sözlerine yer verdi. - İZMİR
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