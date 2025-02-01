Cevdet Yılmaz: Enflasyon Düşüşü ve Ekonomik Büyüme Hedeflerimiz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cevdet Yılmaz: Enflasyon Düşüşü ve Ekonomik Büyüme Hedeflerimiz

Cevdet Yılmaz: Enflasyon Düşüşü ve Ekonomik Büyüme Hedeflerimiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ardahan'da yaptığı açıklamada enflasyonun düşüş trendine girdiğini ve ekonomik büyüme hedeflerinin devam ettiğini belirtti. Deprem sonrası yapılan harcamalara da değinen Yılmaz, üretimin önemini vurguladı.

01.02.2025 15:47  Güncelleme: 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ardahan'da AK Parti İl Kongresi'ne katıldı. Partililer tarafından karşılanan Yılmaz, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede konuştu. Enflasyonun 31 puan geri gittiğini belirten Yılmaz, "Geçen yıl yeni bir program başlattık, enflasyonu düşürmek, yeniden tek haneli rakamlara indirmek için. Adım adım bunu hayata geçiriyoruz. Geçen haziran ayında düşüş eğilimi başladı. Hazirandan yıl sonuna kadar 31 puan geriye gitti enflasyon. Şimdi önümüzdeki dönem ocaktan başlayarak yıllık enflasyonda düşüş devam edecek. Geçen yılı yüzde 44 enflasyonla kapattık. Bu yılın sonunda göreceksiniz yüzde 20 küsuratlı bir enflasyonla tahminlerimiz o şekilde oralara ulaşacağız. 2026-27'lerde de yeniden ülkemizi tek haneli enflasyona taşıyacağız. Buna kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi, güçlü kadrolarla bunu başarıyoruz. Sadece para politikasıyla değil maliye politikası yapılan reformlarla bunu hayata geçiriyoruz. Enflasyonun düştüğü bir ortamda büyümemizi devam ettiriyoruz. 2023'te dünya yüzde 3, büyürken biz yüzde 5 üzerinde büyüdük. Geçen yıl enflasyonla mücadele kapsamında daha dengeli bir büyüme sağlamayı hedefledik. Dünya ortalamaları civarında yüzde 3 civarında bir büyüme sağladık. Henüz tam son netice çıkmış değil ama tahminlerimiz yüzde 3- 3,5 arasında bir büyüme. Enflasyonla mücadele ederken büyümek kolay bir şey değil. Biz bunu başardık" diye konuştu.

ÜRETMEZSENİZ NEFESİNİZ KESİLİR

Depremin yükünün 2 yıldaki faturasının 2,6 trilyon Türk Lirası olduğunu belirten Yılmaz, "Şu son 2 yılda depreme harcadığımız para 2.6 trilyon Türk Lirası. Dolar olarak söylersek yaklaşık 70 milyar dolar. Dile kolay. İyi ki istikrarlı, güçlü bir yönetimimiz var. Dünyanın en büyük şantiyesini deprem bölgelerinde sürdürüyoruz. Bu yılın sonuna kadar tamamlayacağız işimizi. Bu yıl sonu bilemediniz gelecek yılın ilk döneminde 450 bin konutu, iş yerini vatandaşımıza teslim edeceğiz. Böylece depremin yükü bütçemizden kalkmış olacak. Bütçeden depremin yükü kalkınca önümüzde bir bütçe imkanı olacak. O imkanı biz iki amaçla kullanacağız. Bir halkımızın refahını artırmak, ikincisi üretimi desteklemek. Çiftçisiyle, sanayicisiyle, ihracatçısıyla reel sektörü, üretimi daha çok desteklemek. Çünkü üretmezseniz, bir yerden sonra nefesiniz kesilir. Üreteceğiz ki ekonomimiz sağlam bir zeminde büyüsün. Büyümenin nimetlerini de bütün toplumsal kesimlerle paylaşalım" dedi.

Yılmaz, kongredeki konuşmasının ardından Ardahan Valiliğini ziyaret etti.

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI - Dinçer AKTEMUR/ ARDAHAN,

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Yerel Haberler, Politika, Ardahan, Ekonomi, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Politika Cevdet Yılmaz: Enflasyon Düşüşü ve Ekonomik Büyüme Hedeflerimiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 Ege Denizi’nde peş peşe 7. deprem Ege Denizi'nde peş peşe 7. deprem
16:19 TSK’dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki
16:05 Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler
14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
00:16 Kahire’de Gazze için acil toplantı Kahire'de Gazze için acil toplantı
23:32 Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi
23:23 Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak
23:06 Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan’daki laboratuvarlardan sızdı Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı
22:47 Bolu’daki yangın faciasında otel sahibi ve eşi için tutuklama talebi Bolu'daki yangın faciasında otel sahibi ve eşi için tutuklama talebi
22:47 Tahran’da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi
22:46 Trump’tan 3 ülkeye yaptırım kararı Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı
22:34 Hastane acil servisinde husumetlisini defalarca bıçakladı Hastane acil servisinde husumetlisini defalarca bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 19:16:24. #1.13#
SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz: Enflasyon Düşüşü ve Ekonomik Büyüme Hedeflerimiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.