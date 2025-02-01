Cevdet Yılmaz: Enflasyon Düşüşü ve Ekonomik Büyüme Hedeflerimiz

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ardahan'da AK Parti İl Kongresi'ne katıldı. Partililer tarafından karşılanan Yılmaz, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede konuştu. Enflasyonun 31 puan geri gittiğini belirten Yılmaz, "Geçen yıl yeni bir program başlattık, enflasyonu düşürmek, yeniden tek haneli rakamlara indirmek için. Adım adım bunu hayata geçiriyoruz. Geçen haziran ayında düşüş eğilimi başladı. Hazirandan yıl sonuna kadar 31 puan geriye gitti enflasyon. Şimdi önümüzdeki dönem ocaktan başlayarak yıllık enflasyonda düşüş devam edecek. Geçen yılı yüzde 44 enflasyonla kapattık. Bu yılın sonunda göreceksiniz yüzde 20 küsuratlı bir enflasyonla tahminlerimiz o şekilde oralara ulaşacağız. 2026-27'lerde de yeniden ülkemizi tek haneli enflasyona taşıyacağız. Buna kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi, güçlü kadrolarla bunu başarıyoruz. Sadece para politikasıyla değil maliye politikası yapılan reformlarla bunu hayata geçiriyoruz. Enflasyonun düştüğü bir ortamda büyümemizi devam ettiriyoruz. 2023'te dünya yüzde 3, büyürken biz yüzde 5 üzerinde büyüdük. Geçen yıl enflasyonla mücadele kapsamında daha dengeli bir büyüme sağlamayı hedefledik. Dünya ortalamaları civarında yüzde 3 civarında bir büyüme sağladık. Henüz tam son netice çıkmış değil ama tahminlerimiz yüzde 3- 3,5 arasında bir büyüme. Enflasyonla mücadele ederken büyümek kolay bir şey değil. Biz bunu başardık" diye konuştu.

ÜRETMEZSENİZ NEFESİNİZ KESİLİR

Depremin yükünün 2 yıldaki faturasının 2,6 trilyon Türk Lirası olduğunu belirten Yılmaz, "Şu son 2 yılda depreme harcadığımız para 2.6 trilyon Türk Lirası. Dolar olarak söylersek yaklaşık 70 milyar dolar. Dile kolay. İyi ki istikrarlı, güçlü bir yönetimimiz var. Dünyanın en büyük şantiyesini deprem bölgelerinde sürdürüyoruz. Bu yılın sonuna kadar tamamlayacağız işimizi. Bu yıl sonu bilemediniz gelecek yılın ilk döneminde 450 bin konutu, iş yerini vatandaşımıza teslim edeceğiz. Böylece depremin yükü bütçemizden kalkmış olacak. Bütçeden depremin yükü kalkınca önümüzde bir bütçe imkanı olacak. O imkanı biz iki amaçla kullanacağız. Bir halkımızın refahını artırmak, ikincisi üretimi desteklemek. Çiftçisiyle, sanayicisiyle, ihracatçısıyla reel sektörü, üretimi daha çok desteklemek. Çünkü üretmezseniz, bir yerden sonra nefesiniz kesilir. Üreteceğiz ki ekonomimiz sağlam bir zeminde büyüsün. Büyümenin nimetlerini de bütün toplumsal kesimlerle paylaşalım" dedi.

Yılmaz, kongredeki konuşmasının ardından Ardahan Valiliğini ziyaret etti.

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI - Dinçer AKTEMUR/ ARDAHAN,