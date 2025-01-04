Cevdet Yılmaz: Enflasyondaki Düşüş Süreci 2025'e Kadar Devam Edecek - Son Dakika
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Politika

Cevdet Yılmaz: Enflasyondaki Düşüş Süreci 2025'e Kadar Devam Edecek

Cevdet Yılmaz: Enflasyondaki Düşüş Süreci 2025\'e Kadar Devam Edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aksaray'da yaptığı konuşmada enflasyonun düşüş sürecinin 2025 yılına kadar devam edeceğini belirtirken, kalıcı sosyal refah elde etme hedeflerine de vurgu yaptı. Enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi için kararlı bir mücadele verileceğini ifade etti.

04.01.2025 17:07  Güncelleme: 17:13
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki dönem 2025'te bu dezenflasyon dediğimiz, enflasyondaki düşüş süreci devam edecek. Allah'ın izniyle bu sene 2025'in sonlarına geldiğimizde, yine tabii ki enflasyondan bahsedeceğiz ama bugünkü kadar artık bahsetmeyeceğiz. Taşlar yerine oturacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün Aksaray'a geldi. Yılmaz, Valilik ve Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aksaray 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Partililere seslenen Yılmaz, ekonomideki son duruma değindi. Yılmaz, "Milletin önceliği neyse, bizim önceliğimiz de odur. Milletin derdi, sıkıntısı neyse, bizim en temel meselemiz de o dur. Bugün milletimizin en önemli meselesi, enflasyon. Hayat pahalılığı dediğimiz mesele. Dolayısıyla biz de bütün politikalarımızı buna odaklamış durumdayız. Bunu, bu enflasyonu tekrar tekrar tek haneli rakamlara getirinceye kadar da kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Son bir yılda yüzde 64'ten, yüzde 44'lere geldi. 20 puan civarında azaldı. Haziran ayında başlayacaktı düşüş ve başladı. Hazirandan bugüne, 31 puan enflasyon seviyesinde gerileme oldu. Dün açıklandı aylık bazda yüzde 1 civarına düşen bir enflasyondan bahsediyoruz. Önümüzdeki dönem 2025'te bu dezenflasyon dediğimiz, enflasyondaki düşüş süreci devam edecek. Allah'ın izniyle bu sene 2025'in sonlarına geldiğimizde, yine tabii ki enflasyondan bahsedeceğiz ama bugünkü kadar artık bahsetmeyeceğiz. Taşlar yerine oturacak" diye konuştu.

'BU SENE CİDDİ BİR KIRILMA OLACAK'

Hedeflerinin kalıcı, sosyal bir refah elde etmek olduğunu belirten Yılmaz, "Bizim hedefimiz; kalıcı, sosyal refah elde etmek. Gerçekçi politikalarla, kalıcı refah. Bunun da şartı ne? Enflasyonu düşürmek. Bugün ücret artışı yaparsınız. Çok da yüksek yaparsınız. Yarın onu aşan bir enflasyon olduğu zaman, hiçbir anlam ifade etmez. Önemli olan ücret artışlarının düşüş trendinde bir enflasyonla gerçekleştirmek. Biz de bu perspektifle hareket ediyoruz. Allah'ın izniyle bu sene çok ciddi bir kırılma olacak. 2026-27 perspektifinde de yeniden tek haneli rakamlara bu ülkeyi kavuşturacağız. Bunda da son derece kararlıyız. Bunu başardığımızdan çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Son 20 yılda 238 milyar dolarlık bir ekonomiyi bu sene 1,3 trilyon düzeyine nasıl taşıdıysak. 36 milyar dolarlık bir ihracatı 2024 sonu itibarıyla 262 milyar dolara nasıl ulaştırdıysak, yine 12 milyar dolar bile tutmayan bir turizm gelirini nasıl ki 60 milyar dolar seviyesine taşıdıysak, ekonomimizi büyütmeye, ülkemizi güçlü kararlı bir şekilde geleceğe taşımaya devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Asırlara uzanan medeniyetimiz, yüzyıllık, asırlık Cumhuriyet birikimimizin zemininde Türkiye'nin vizyonumuzu hayata geçiriyoruz. Çok daha büyük bir ekonomi olacağız. Çok daha güçlü bir ülke olacağız. Bölgemizde ve dünyada çok etkili hale geleceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cevdet Yılmaz: Enflasyondaki Düşüş Süreci 2025'e Kadar Devam Edecek - Son Dakika

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