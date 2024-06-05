Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Politika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs Türkü'nün hürriyeti ve güvenliği nasıl milli davamız ise üreten, büyüyen, müreffeh, mali yapısı güçlü bir KKTC de milli davamızdır. Bölgede istikrar ortamının sağlanması ne kadar önemliyse; KKTC'de yatırım ortamının iyileşmesi, yapısal reformların süratle yasalaşması da o kadar önemlidir" dedi.

Cevdet Yılmaz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle 'Türkiye- KKTC 2024 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı. İmza töreni sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Yılmaz, geçen yıl haziran ayında yürürlüğe giren '2023 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması' çerçevesinde KKTC'ye 9,5 milyar lira ödenek tahsis edildiğini hatırlatarak, "Bu rakamın yaklaşık 7,86 milyar lirası harcanmıştır. Burada şunun altını çizmek isterim; bir anlaşma, program veya faaliyetin başarısını ölçen göstergelerden biri de bütçe gerçekleşme oranıdır. Bu kapsamda 2023 yılı anlaşmasında gerçekleşme oranı yüzde 83 olup, bu oranın son dönemlerde yapılan anlaşmalar içinde en yüksek oran olduğunu ayrıca belirtmek isterim" dedi.

'ERCAN HAVALİMANI, 4 AYDA 1,4 MİLYON YOLCU SAYISINA ULAŞTI'

2023 yılı anlaşması kapsamında KKTC bütçesine doğrudan verilen desteklerin dışında birçok projeyi de hayata geçirdiklerini belirten Yılmaz, "Yeni Ercan Havalimanı, Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir tören ile hizmete açılmıştır. Yeni Ercan Havalimanı sadece bir havalimanı değil, yıllarca haksız ablukalar altında kalmış bir devletin dünyaya verdiği mesajdır. Bu niteliğinin yanı sıra proje ile Ada ekonomisine de büyük katkılar sağlanmıştır. Yılın ilk 4 ayında 1,4 milyon yolcu sayısına ulaşılmış olup yıl sonu hedefi ise 5 milyon yolcudur" diye konuştu.

'ADA GENELİNDE 13 OKULUN TAMİR VE TADİLATINA BAŞLANMIŞTIR'

Sağlık Bakanlığı tarafından KKTC'nin sağlık altyapı ihtiyaçlarının ayrıntılı bir çalışma ile tespit edildiğini kaydeden Yılmaz, "İhtiyaçların teminine yönelik Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Sağlık Bakanlığımız arasında bir protokol imzalanmış olup, ihtiyaçları bir plan dahilinde yıl içinde temin edeceğiz. Milli Savunma Bakanlığımızın büyük katkılarıyla devam eden Yeni Girne Askeri Hastanesi Projesi tamamlanmak üzeredir. Güzelyurt Hastanesi'nin Projesi acil ve poliklinik hizmetlerini sunacak şekilde revize edilmiştir. KKTC genelindeki köy yollarının iyileştirilmesi kapsamında geçtiğimiz yıl 41,5 kilometrelik kesim tamamlanarak toplamda 152,6 kilometrelik yol trafiğe açılmıştır. KKTC'de özellikle taşrada yer alan okulların teknik ve teknolojik altyapısı güçlendirilmesi ve depremde yıkılma riski taşıyan okulların güçlendirilmesi projesi kapsamında ödenek tahsis edilmiştir. Bu kapsamda Ada genelinde 13 okulun tamir ve tadilatına başlanmıştır" dedi.

'DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ VE TÜRKSAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

E-Devlet iş birliği kapsamında dijital dönüşüm ve elektronik devlet kurumunun aktif hale getirilmesi yönünde yasal altyapının da tamamladığını işaret eden Yılmaz, "Bu çerçevede kurumun teşkilatı oluşturulmuş olup, kurum Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜRKSAT iş birliğinde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmektedir. Gazimağusa ve Serbest Liman ile Lefkoşa Kargo Şubesi e-Devlet'e entegre edilmiş; MEBSİS Programının KKTC'de ortaöğretim ve liselerde de yaygınlaştırma çalışmalarına başlanmıştır. Geçitkale Havalimanı'nda uçuş güvenliğini artıracak revizyonlar yapılmış enerji alt yapısı yenilenmiştir. Ayrıca uzun yılardır gündemde olan şans oyunlarından vergi alınmasına ilişkin yasal düzenleme ve yine son dönemde yabancıya konut satışına yönelik olarak yapılan yasal düzenlemelerin yasalaşmış olmasından duyduğumuz memnuniyeti de belirtmek isterim. Bunların yanı sıra turizmden yükseköğretime, enerjiden girişimcilik desteklerine, yerel yönetim projelerine pek çok alanda KKTC'ye kalkınma desteği sağlanmıştır. Türkiye olarak Kıbrıs Türkü'nün hak ettiği refah seviyesine ulaşması için bugüne kadar hiçbir çabayı esirgemedik, bundan sonra da gayretlerimizi titizlikle sürdüreceğiz" diye konuştu.

'2024'TE 16 MİLYAR LİRALIK ÖDENEK KULLANMAYI ÖNGÖRÜYORUZ'

İmzalanan 2024 yılı anlaşmasında ise KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği için yaklaşık 14 milyar lira yeni ödenek tahsis ettiklerini belirten Yılmaz, "Böylece devirlerle birlikte imzaladığımız 2024 Anlaşması kapsamında yaklaşık 16 milyar liralık ödenek kullanmayı öngörüyoruz. Bu yılki anlaşmada hedefimiz bütçe açıklarının finansmanından ziyade daha verimli alan olan altyapı yatırım ve reel sektör proje ve programlarının desteklenmesidir. Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkü'nün ekonomik ve sosyal açıdan daha güçlü bir seviyeye gelmesi için her zaman dayanışma içinde KKTC ile birlikte çalışmıştır, çalışmaya da devam edecektir. Kıbrıs Türkü'nün hak ve hakkaniyeti için verdiğimiz mücadele sadece müzakere süreçleriyle sınırlı kalmayacak kadar derin ve kapsamlıdır. Kıbrıs Türkü'nün hürriyeti ve güvenliği nasıl milli davamız ise üreten, büyüyen, müreffeh, mali yapısı güçlü bir KKTC de milli davamızdır. Bölgede istikrar ortamının sağlanması ne kadar önemliyse; KKTC'de yatırım ortamının iyileşmesi, yapısal reformların süratle yasalaşması da o kadar önemlidir. Vatandaşın kamudan aldığı hizmetlerde iyileşme sağlamak, bürokrasiyi azaltacak projeleri desteklemek de önceliklerimiz arasındadır. Sadece turizm ya da yükseköğretim ile değil; teknolojiyle, dijitalleşmeyle, yeşil ekonomiyle anılan bir KKTC uzak değildir" dedi.

KKTC Başbakanı Üstel de iş birliğinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bu noktada başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz olmak üzere anlaşmanın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.