Cevizoğlu: Kadın vekillerimizin konuğumuza sembolik şiddet uygulaması hoş olmadı

Politika

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Hulki Cevizoğlu, dünkü komisyon toplantısına davet edilen televizyon programı sunucusu Zahide Yetiş'e muhalefet milletvekillerinin tepki göstermesine ilişkin, "Bir kadın konuşmacıya, üstelik de çağırdığımız çok sayıdaki benzer formatta program yapan kişiler arasından gelen tek kişi olan konuğumuza başka kadınların, kadın vekillerimizin sembolik şiddet uygulaması hoş olmadı" dedi.

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Toplantının açılışında konuşan Cevizoğlu, komisyon çalışmalarının 1 ay daha süreceğini belirterek, "Uzatma kararı, Genel Kurulda okunduktan sonra ek süremiz başlayacak, toplam 3+1, 4 aylık bir süre içinde, 'Kadına Yönelik Her Türlü Şiddet ve Ayrımcılığın Araştırılması, Alınması Gereken Ek Tedbirler' başlıklı konumuz, görevimiz tamamlanmış olacak. Biz komisyon olarak Atatürk'ün dediği gibi, 'Az zamanda çok daha büyük işler başardık'. Bugün, 2 ay dolmadan 17'nci toplantıyı yapmak çok önemli. Bazen komisyon üyesi partimizden olan milletvekili arkadaşlarımız bana takılıyor, diğer arkadaşlar da takılabilir, 'Bizi çok çalıştırıyorsun, sürekli komisyondayız' diyorlar. Ama bizim bir toplantımız aslında 5 ya da 6 toplantı değerinde oluyor" ifadelerini kullandı.

'BİZİM KİMSEYE HAKARET ETME HAKKIMIZ YOK'

Cevizoğlu, dünkü komisyon toplantısına katılan televizyon programı sunucusu Zahide Yetiş'e muhalefet milletvekillerinin tepki göstermesiyle ilgili de "Bir kadın konuşmacıya, üstelik de çağırdığımız çok sayıdaki benzer formatta program yapan kişiler arasından gelen tek kişi olan konuğumuza başka kadınların, kadın vekillerimizin sembolik şiddet uygulaması hoş olmadı. Burada biz konuşurken Genel Kurulumuzda bir başka erkek milletvekilimiz, 'Efendim, falanca kişiden komisyon ne öğrenecek?' dediği konuşması bana göre çok basit, sığ bir konuşmaydı. Biz gelen konuklarımızın görüşüne katılmak zorunda değiliz, onlarla aynı düşünmek durumunda değiliz. Bizim kimseye hakaret etme hakkımız yok, ne milletvekili olarak bu hakka sahibiz ne insan olarak bu hakka sahibiz; böyle bir durum yok" diye konuştu.

'MİSYONUMUZ, GÜÇLÜ KADINLARININ EKRANI VE SESİ OLMAK'

Komisyon Başkanı Cevizoğlu'nun ardından TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, milletvekillerine sunum yaptı. Varol, TRT'nin kamu yayıncısı sorumluluğuyla hareket ettiğini ve kadın temsiliyetinin artırılması için faaliyetlerde bulunduğunu vurgulayarak, "Kadın temsiliyetinin toplumdaki rolünün çok önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Bu manada, belirli unsurlar, belirli prensipler çerçevesinde çalışmalarımızı, 'Şiddete sıfır tolerans' ilkesiyle yürütmekteyiz. Program içeriklerimizi oluştururken kadın temsiliyetini artırmak adına bilinçli bir planlamayla hareket etmekteyiz. Bu bağlamda, editoryal çalışmalarımızı sürdürürken dengeli bir görünürlük oluşturmak arzusunda ve çabasındayız. Kadınların gücünü ortaya koyan içerikleri ön plana çıkarmakta, konuk olarak davet ettiğimiz isimleri belirlerken mümkün olduğu kadar bu oranı kadınlarımız nezdinde daha yukarılara çıkarma arzusundayız. Güçlü Türkiye'nin güçlü kadınlarının ekranı ve sesi olmak gibi bir misyonla hareket etmekteyiz" değerlendirmesinde bulundu.

'MEDYANIN MUTLAKA ETKİSİ VAR'

Varol, kadın girişimcilerin hikayelerini, kadınların iş hayatındaki başarıları ve kadına şiddetle mücadele konusundaki yayınları ön planda tuttuklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadının toplumdaki yerini güçlendirmek istediklerini ifade etti. Kadına yönelik şiddete medyanın etkisi ile ilgili TRT'nin elinde bir verinin olmadığını söyleyen Varol, "Ben şahsen şöyle düşünüyorum; elbette şiddet öğrenilen bir şey, çünkü bizler masum, temiz ve en güzel duygularla dünyaya geliyoruz, en güzel halimizle hayata karışıyoruz ama hayat bir şekilde bize kattıklarıyla bizi dönüştürüyor. Bu manada, izlediğimizin aslında bizi dönüştürmesi açısından muhakkak bir etkisi olduğunu düşünüyorum ama bu konuda bir oran verilmesi tabii çok mümkün değil diye düşünüyorum. Çok ontolojik bir yere gitmesini elbette arzu etmem ama burada özellikle bunun eğitime kadar muhakkak araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Elbette, ben bir ebeveyn olarak, 2 çocuk sahibi bir baba olarak, aynı zamanda bir yayıncı olarak ve izleyici olarak çocuklarımın ne izlediğini gerçekten çok önemsiyorum. Elbette bir kamu yayıncısıyız, elbette bunun da çok büyük bir sorumluluğu var, dolayısıyla çocuklarımıza da izletebileceğimiz bir şeyi yayımlayıp yayımlamadığımızı sorgulamak bence önemli bir rehber. Hani bu öz eleştiriyi ya da bu bakış açısını her zaman kendimce aklımda tutarak içerik üretmeye, içerikleri değerlendirmeye çalışıyorum ama aynı zamanda, şiddetin öğrenilen bir şey olduğunu söyleyerek ben sadece izlediği için insanların şiddet meyli olduğunu da söylemek istemem, bir etken olarak var olduğunu ifade etmek adına söylüyorum" dedi.

KOMİSYON TOPLANTISI DEVAM EDİYOR

Komisyon toplantısı, TRT Genel Müdür Yardımcısı Varol'un sunumunun ardından televizyon temsilcilerinin sunumlarıyla devam ediyor.