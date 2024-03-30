Çevre Bakanı Özhaseki: Başkan seçiminde geleceği oyluyoruz - Son Dakika
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Politika

Çevre Bakanı Özhaseki: Başkan seçiminde geleceği oyluyoruz

Çevre Bakanı Özhaseki: Başkan seçiminde geleceği oyluyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yerel seçimde ili, ilçeyi, beldeyi geleceğe taşıyacak başkanlar için oy kullanıldığını belirterek, "Düzgün, çalışkan, işine hakim, gecesi gündüzü vatandaşın işi olan bir başkan seçersek o şehirlerin geleceği de çok aydınlık oluyor.

30.03.2024 14:42
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yerel seçimde ili, ilçeyi, beldeyi geleceğe taşıyacak başkanlar için oy kullanıldığını belirterek, "Düzgün, çalışkan, işine hakim, gecesi gündüzü vatandaşın işi olan bir başkan seçersek o şehirlerin geleceği de çok aydınlık oluyor. Eğer kendi derdindeyse, hesap kitap derdindeyse o şehirlerin geleceği pek parlak olmuyor." dedi.

Özhaseki, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Antalya'nın Serik ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yerel seçimin yarın yapılacağını hatırlatan Özhaseki, Cumhur İttifakı adayları için destek istedi. Yerel seçimlerin ilin, ilçenin, beldenin geleceği açısından daha önemli olduğuna işaret eden Özhaseki, şunları söyledi:

"Yerel seçimde kendi beldemizi, ilçemizi, ilimizi geleceğe hazırlayacak insanlar kimse onu seçiyoruz. Bu seçimlerde geleceğimizi oyluyoruz. Şehircilikte güzel bir söz var; şehirlerin geleceği o şehirde yaşayan insanların seçmiş olduğu yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Düzgün, çalışkan, işine hakim, gecesi gündüzü vatandaşın işi olan bir başkan seçersek o şehirlerin geleceği de çok aydınlık oluyor. Eğer kendi derdindeyse, hesap kitap derdindeyse o şehirlerin geleceği pek parlak olmuyor."

Öğrencilik yıllarının İstanbul'da geçtiğini ve 1994 yılı öncesinde kentte suyun akmadığını, sokaklarda çöp dağlarının oluştuğunu anlatan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, belediye başkanı olmasıyla İstanbul'un yıllarca biriken sorunlarının çözüme kavuştuğunu kaydetti.

Türkiye'nin çok güzel ama zor bir coğrafyada yer aldığını belirten Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cennet gibi bir vatan burası. Bu coğrafyada yaşamanın bedeli var o da güçlü olmak. Güçlü olmazsanız yaşayamazsınız. En son deprem belası vurdu bizi. 680 bin evimiz, 170 bin iş yerimiz yıkıldı. 18 ilimiz bu depremden etkilendi, 14 milyon insan zarar gördü. İlk geceden itibaren bütün belediyelerimizi bölgeye sevk ettik. Hatay'da CHP var. En büyük belediyelerimizi Hatay'a gönderdik. Siyasi tercih önemli değil, depremde enkaz altında kalan bizim insanımız. Ama nüfusu milyonlar olan, konuştuğunda mangalda kül bırakmayan adamlar oraya özel jetlerle, medya ordusuyla gelip selfie çekilip, bırakıp gittiler. Onlar da deprem turistiydi."

Serik'teki 68 yıllık tapu sorunu çözülecek

Bakan Özhaseki, Serik ilçe merkezinde 68 yıldır devam eden tapu problemi olduğunu ve bugün bu sorun için ilçeye geldiğini söyledi.

Yerinde inceleme yaptıklarını anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Buradaki sorunu çözecek arkadaşların hepsini buraya getirdim. 68 yıllık bir ihtilaf var burada. Tapu kadastro davaları çok uzun sürer. Belli grup vatandaş adına tescil edilmiş tapular. Bizim vardığımız bir sonuç oldu. Burada bir kanun çıkarılması lazım. Kanun çıkarmadan şu anki idari yolla bu işi çözebilmek mümkün değil. Daha önce İstanbul Sultanbeyli'de yaptık. Bütün mülkiyet devlete geçti, şimdi devlet teslim etti. Burada da Aksu Çalkaya'da da yaptık. Şimdi burada sizler uygun görürseniz, elimizi ayağımızı kırmaz Hakan başkana Antalya Büyükşehir Belediyesinde, burada da Veli hocama izin verirseniz, pazartesi, salıdan itibaren bütün ihtilafları halledeceğiz. Orada ne kadar kanun maddesi yazılması gereken konu varsa Meclis'te bir torba yasanın içerisinde bütün tapuları belediyemize, belediyemizden de sizlere aktaracağız. Bunun dışında başka yolu yok. Tapu işini bir çözelim ondan sonra kentsel dönüşüm olsun derseniz onu da yapalım."

Özhaseki, toplantı sonrası vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Çevre, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çevre Bakanı Özhaseki: Başkan seçiminde geleceği oyluyoruz - Son Dakika

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