CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı 4 Ağustos'ta yapılacak - Son Dakika
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Politika

CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı 4 Ağustos'ta yapılacak

CHP Kadın Kolları, 4 Ağustos Pazar günü saat 09.00'da ATO Congresium'da 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nı gerçekleştirecek. Kurultayda yeni Kadın Kolları Genel Başkanı seçilecek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de konuşma yapacak. Kurultayda parti içi eşit temsil, kadın üye sayısının artırılması, İstanbul Sözleşmesi, kadın cinayetleri ve ekonomi gibi konular ele alınacak.

31.07.2024 11:11
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CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı, 4 Ağustos Pazar günü saat 09.00'da ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.

Son kurultayını 2020'de düzenleyen CHP Kadın Kolları, 2023'teki genel seçimler ve 2024'teki yerel seçimler nedeniyle parti kararı doğrultusunda 15. Olağan Kurultayı'nı 4 yıl sonra yapacak.

AA muhabirinin parti kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre, "Adalet ve Eşitlik" sloganıyla düzenlenecek kurultayda, tüm illerden delegeler yeni Kadın Kolları Genel Başkanı'nı seçecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de kurultaya katılarak konuşma yapması bekleniyor.

İl ve ilçe kongreleriyle kurultay delegeleri belirlendi

Kurultay öncesi süreç, 20 Mayıs'taki ilçe kongrelerinin yapılmasıyla başladı. 23 Haziran'da tamamlanan ilçe kongrelerinde, İlçe Kadın Kolu Başkanları ve il kongrelerinde oy kullanacak delegeler belirlendi.

25 Haziran'da başlayıp 14 Temmuz'da sona eren il kongrelerinde ise il kadın kolları başkanları ile kurultayda oy kullanacak delegeler seçildi.

Türkiye'nin 81 ili ve 973 ilçesinde örgütlü olan, her parti üyesi kadının doğal üye olduğu CHP Kadın Kolları'nın 529 bin 806 mensubu bulunuyor.

Şu ana kadar 5 isim adaylığını açıkladı

Kurultay öncesi adaylığını açıklayan ilk isim, Genel Başkan Yardımcısı ve mevcut Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka oldu.

Ardından, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç ve eğitimci Birsen Bayar da adaylıklarını açıkladı. Kurultayda Kadın Kolları Genel Başkanlığı için adaylığını duyuran son isim ise Osmaniye Milletvekili Asu Kaya oldu.

Adaylığını açıklayan isimler, il ve ilçelerdeki kadın kolları başkanlıklarını ziyaret ederek seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Kurultayda parti içi eşit temsil, kadın üye sayısının artırılması, İstanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, kadın cinayetleri, ekonomi gibi konular gündeme gelecek.

Kaynak: AA

İstanbul Sözleşmesi, Özgür Özel, Ekonomi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı 4 Ağustos'ta yapılacak - Son Dakika

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