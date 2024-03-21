CHP 31 Mart için hayli iddialı: Kırıkkale, Uşak, Kilis ve Bursa'da kazanmaya çok yakınız - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP 31 Mart için hayli iddialı: Kırıkkale, Uşak, Kilis ve Bursa'da kazanmaya çok yakınız

Geniş Video İzle

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala açıklamalarda bulunan CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, AK Parti yönetimindeki Kırıkkale, Uşak, Kilis ve Bursa'da kazanmaya çok yakın olduklarını belirtti. Balıkesir ve Denizli'de de kıyasıya bir yarış olduğunu belirten Zeybek, Hatay'da Lütfü Savaş'ın tekrar kazanacağını tahmin ettiğini söyledi.

21.03.2024 08:20  Güncelleme: 08:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala çeşitli illerdeki son durumlara ilişkin bilgiler verdi.

BALIKESİR VE DENİZLİ'DE KIYASIYA YARIŞ

AK Parti yönetimindeki Kırıkkale, Uşak, Kilis ve Bursa'da seçimi kazanmaya çok yakın olduklarını ifade eden Zeybek, Balıkesir ve Denizli'de de kıyasıya bir yarış olduğunu belirtti.

KARADENİZ BÖLGESİNE DİKKAT ÇEKTİ

CHP'nin yönetimde olmadığı ama kazanmaya çok yakın olduğu ilçeleri de sıralayan Zeybek, Karadeniz bölgesine dikkat çekti ve " Rize'de Pazar, Ardeşen, Hemşin, Çamlıhemşin; Trabzon'da Ortahisar, Maçka, Düzköy, Beşikdüzü; Giresun'da Bulancak, Eynesil; Ordu'da Altınordu; Samsun'da Altınkum. Ayrıca Sinop, Kastamonu, Zonguldak. Yani Karadeniz'e bir bütün baktığınızda belediyelerimizin sayısında ciddi bir artış olacak" ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜK YERLERDEKİ İSTİFALAR SIKINTI YARATIYOR"

Zeybek, CHP yönetiminde olup iktidara geçme ihtimali olduğu söylenen kentler Artvin, Antalya ve Edirne'ye dair de bilgi verdi. Artvin'de CHP'li belediye başkanının aday gösterilmeyince İYİ Parti'den aday olduğunu hatırlatan Zeybek, "Küçük yerlerde siyasetçilerin istifa edip başka partiye geçmesi sıkıntı yaratıyor. Şu anda Artvin'deki problem CHP'li iki adayın da yarışın içinde olması" diye konuştu.

CHP 31 Mart için hayli iddialı: Kırıkkale, Uşak, Kilis ve Bursa\'da kazanmaya çok yakınız

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP 31 Mart için hayli iddialı: Kırıkkale, Uşak, Kilis ve Bursa'da kazanmaya çok yakınız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:21 CHP 31 Mart için hayli iddialı: Kırıkkale, Uşak, Kilis ve Bursa’da kazanmaya çok yakınız CHP 31 Mart için hayli iddialı: Kırıkkale, Uşak, Kilis ve Bursa'da kazanmaya çok yakınız
07:54 Bakanlıktan mahalledeki çocukları yıllarca istismar eden sucuyla ilgili açıklama Bakanlıktan mahalledeki çocukları yıllarca istismar eden sucuyla ilgili açıklama
00:19 Akaryakıt fiyatları İstanbul’da 43 liranın üzerine çıktı Akaryakıt fiyatları İstanbul'da 43 liranın üzerine çıktı
23:12 Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok’tan “600 daire“ iddiasına yanıt Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'tan "600 daire" iddiasına yanıt
16:30 Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:31 MİT PKK’nın sözde İran sorumlusunu Kandil’de etkisiz hale getirdi MİT PKK'nın sözde İran sorumlusunu Kandil'de etkisiz hale getirdi
07:46 8 aylık hamile Gonca Vuslateri, sır gibi sakladığı sevgilisiyle evlendi 8 aylık hamile Gonca Vuslateri, sır gibi sakladığı sevgilisiyle evlendi
05:26 Mahkum yatağını ateşe verdi, 12 kişi zehirlendi Mahkum yatağını ateşe verdi, 12 kişi zehirlendi
23:09 Patnos’ta bir kişi, camide intihar etti Patnos'ta bir kişi, camide intihar etti
21:46 CHP adayı Şükrü Erdem’in Abdullah Öcalan hakkındaki ifadeleri infiale yol açtı CHP adayı Şükrü Erdem'in Abdullah Öcalan hakkındaki ifadeleri infiale yol açtı
21:17 Will Smith: Kur’an-ı Kerim’in tamamını okudum, yanlış anlaşılmaya yer bırakmıyor Will Smith: Kur'an-ı Kerim'in tamamını okudum, yanlış anlaşılmaya yer bırakmıyor
19:49 Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın
18:59 Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu
17:25 Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar CHP Milletvekili “10-11 Kupası’nın kimde olduğunu herkes biliyor“ deyince ortalık karıştı Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar! CHP Milletvekili "10-11 Kupası'nın kimde olduğunu herkes biliyor" deyince ortalık karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 08:55:27. #1.13#
SON DAKİKA: CHP 31 Mart için hayli iddialı: Kırıkkale, Uşak, Kilis ve Bursa'da kazanmaya çok yakınız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement