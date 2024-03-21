CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala çeşitli illerdeki son durumlara ilişkin bilgiler verdi.
AK Parti yönetimindeki Kırıkkale, Uşak, Kilis ve Bursa'da seçimi kazanmaya çok yakın olduklarını ifade eden Zeybek, Balıkesir ve Denizli'de de kıyasıya bir yarış olduğunu belirtti.
CHP'nin yönetimde olmadığı ama kazanmaya çok yakın olduğu ilçeleri de sıralayan Zeybek, Karadeniz bölgesine dikkat çekti ve " Rize'de Pazar, Ardeşen, Hemşin, Çamlıhemşin; Trabzon'da Ortahisar, Maçka, Düzköy, Beşikdüzü; Giresun'da Bulancak, Eynesil; Ordu'da Altınordu; Samsun'da Altınkum. Ayrıca Sinop, Kastamonu, Zonguldak. Yani Karadeniz'e bir bütün baktığınızda belediyelerimizin sayısında ciddi bir artış olacak" ifadelerini kullandı.
Zeybek, CHP yönetiminde olup iktidara geçme ihtimali olduğu söylenen kentler Artvin, Antalya ve Edirne'ye dair de bilgi verdi. Artvin'de CHP'li belediye başkanının aday gösterilmeyince İYİ Parti'den aday olduğunu hatırlatan Zeybek, "Küçük yerlerde siyasetçilerin istifa edip başka partiye geçmesi sıkıntı yaratıyor. Şu anda Artvin'deki problem CHP'li iki adayın da yarışın içinde olması" diye konuştu.
Son Dakika › Politika › CHP 31 Mart için hayli iddialı: Kırıkkale, Uşak, Kilis ve Bursa'da kazanmaya çok yakınız - Son Dakika
Çinli bir şirketin sahip olduğu TikTok uygulamasının güvenlik endişeleri tartışılıyor. Uygulamanın aşırı miktarda veri topladığı, Çin hükümeti tarafından kullanıcıları izlemek için kullanılabileceği ve beyin yıkama aracı olarak kullanılabileceği iddiaları bulunuyor. Ancak bu endişelerin teorik olduğu ve diğer sosyal medya platformlarının da benzer veri toplama ve sansür politikalarına sahip olduğu belirtiliyor.
Yüksek yargıda seçim maratonu bugün başlıyor. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkanlarının görev sürelerinin dolacak olması nedeniyle ikisi mart ayı içinde olmak üzere 3 yüksek mahkemede de başkanlık seçimleri yapılacak. Zühtü Arslan'ın 12 yıllık görev süresi sona eriyor ve bugün Anayasa Mahkemesi yeni başkanını seçecek.
İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan şüphelilerden 510'u yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde 18 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 55 fişek, 395 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 33 bin 32 araç ve 1572 motosiklet kontrol edildi ve sürücülere 737 bin 137 lira trafik cezası kesildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK İran Gençlik Koordinasyonu sorumlusu Tolhildan Kandil kod Barzan Hesenzade'yi Irak/Kandil'de etkisiz hale getirdi. MİT, PKK/KCK terör örgütü mensuplarını takip ederek Hesenzade'nin yerini tespit etti ve operasyon düzenledi. Hesenzade, Cemil Bayık ve Duran Kalkan ile irtibatlı olarak örgüt propagandası yapmak ve eleman kazandırmakla görevliydi.
İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-16' operasyonlarında; İstanbul'da Mahsun Özer'in (Ehli Keyif), Muğla'da Çetin Çağlayan'ın (Çetebeli), İzmir'de Harun Pehlivan'ın (Kardeşler) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen 'Mahzen-16' operasyonlarında, elebaşları dahil 63 şüphelinin gözaltına alındığını ve 3 organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi. Operasyonlarda çok sayıda silah, bilgisayar, kredi kartı, uyuşturucu madde ve diğer delillere el konuldu.
Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran Gençlik Koordinasyonu sorumlusu Barzan Hesenzade'yi etkisiz hale getirdi. Operasyon, Irak'ın Kandil bölgesinde gerçekleştirildi.
İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-16' operasyonlarında, 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 63 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların başarısını sosyal medya hesabından duyurdu.
Sudan'daki iç savaşın mağduru siviller BBC'ye tecavüz, etnik şiddet ve sokak ortası infazların detaylarını tüm gerçekliğiyle anlattı.
Jandarma tarafından gerçekleştirilen 'MAHZEN-16' operasyonları sonucunda, İstanbul, Muğla ve İzmir'de faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşları da dahil olmak üzere toplamda 63 şüpheli gözaltına alındı.
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