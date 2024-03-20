CHP adayı Şükrü Erdem'in Abdullah Öcalan hakkındaki ifadeleri infiale yol açtı: Adam hain değil - Son Dakika
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Politika

CHP adayı Şükrü Erdem'in Abdullah Öcalan hakkındaki ifadeleri infiale yol açtı: Adam hain değil

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden CHP'nin belediye başkan adayı olarak gösterilen Şükrü Erdem, bir kahvehanede infiale yol açan sözler sarf etti. Terör örgütü PKK elebaşıyla ilgili, "Abdullah Öcalan ilk olarak terörist değildi. Siz bana güvenin, adam hain değil. Bunu devlet kendi kendine canavar yaptı." ifadelerini kullanan Erdem, PKK'nın artık bittiğini söyledi. Daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdem, sözlerinin yer aldığı videonun kesildiğini iddia etti.

20.03.2024 21:46  Güncelleme: 21:52
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CHP'nin Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı olan Şükrü Erdem, bir kahvehanede teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili skandal ifadeler kullandı.

"ÖCALAN HAİN DEĞİLDİ"

CHP'li Erdem, seçim çalışmaları kapsamında girdiği bir kahvehanede, "Öcalan hain değildi. Bunu devlet kendi kendine canavar yaptı. Siz bir konuda bana güvenin. Adam hain değil." ifadelerini kullandı.

CHP adayı Şükrü Erdem'in Abdullah Öcalan ifadeleri infiale yol açtı

"ARTIK PKK FALAN YOK"

Kameraya yansıyan görüntülerde CHP'li Şükrü Erdem'in, "Artık PKK falan yok. Bitti o işler." sözleri sarf etmesi dikkatlerden kaçmadı.

"SÖZLERİM KESİLEREK ANLAMINDAN KOPARILDI"

Görüntülerin yayınlanması sonrası sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Erdem, "Bugün bir yandaş medya kuruluşu tarafından hakkımda yapılan kamuoyunu yanıltıcı haber, gerçekleri yansıtmamaktadır. Sözlerim kesilerek anlamından koparılmış, maksat dışına çıkarılarak toplumda yanıltıcı bir algı yaratılmaya çalışılmıştır. Herkesin tahmin ettiği gibi amaç seçim sürecinde şahsımı yıpratma çabasıdır. Söylemek istediğim 'Çözüm sürecinde ve 2019 seçimlerinde AKP iktidarının terörist başı Öcalan'ı legal hale getirdiğidir.' Bunun dışında kastım yoktur, olamaz da. Söz konusu basın kuruluşu hakkında hukuki süreç başlatılmıştır." dedi.

CHP adayı Şükrü Erdem'in Abdullah Öcalan ifadeleri infiale yol açtı

"DERHAL ÖZÜR DİLEMELİDİR"

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Erdem'in, sözlerine sert tepki gösterdi. Erdem'in terör örgütü başını adeta meşrulaştıran bir söylemde bulunmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Hasanoğlu, "Şükrü Erdem'in bu ifadesi tam bir skandaldır. Türk milletinden derhal özür dilemelidir." dedi.

CHP adayı Şükrü Erdem'in Abdullah Öcalan ifadeleri infiale yol açtı
İYİ Parti Bursa İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu

"BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN YOL AÇTIĞI ACILARI HİÇE SAYMIŞTIR"

Söz konusu söylemi şiddetle kınadıklarını belirten İYİ Parti İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem, vatandaşlarla yaptığı bir kahvehane sohbetinde, 'Abdullah Öcalan ilk olarak terörist değildi. Siz bana güvenin, adam hain değil. Artık PKK falan yok. Bitti o işler' şeklinde sözler sarf etmiştir. On binlerce insanımızın katiliyle ilgili böyle, bu tür ifadelerde bulunulması, Türk milletinin vicdanını kanatmıştır. Erdem başta şehit ailelerimiz olmak üzere bölücü örgütün yol açtığı acıları da hiçe saymıştır. Bakanlık yapmış, devlet görevinde bulunmuş, şimdi de Mustafakemalpaşa gibi manevi değerleri yüksek hemşehrilerimizin yaşadığı bir ilçemizin Belediye Başkanlığına adaylığını koymuş bir şahsiyetin, söz konusu ifadelerini şiddetle kınıyor, Mustafakemalpaşalılardan ve Türk milletinden derhal özür dilemeye çağırıyoruz."

CHP adayı Şükrü Erdem\'in Abdullah Öcalan hakkındaki ifadeleri infiale yol açtı: Adam hain değil
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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