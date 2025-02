CHP, Adayını Ön Seçimle Belirleyecek

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Aldığımız karar gereğince cumhurbaşkanı adayımızı 23 Mart Pazar günü yapılacak ön seçimle belirleyeceğiz." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında yürütülen soruşturmayı eleştirdi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e tepki gösteren Özel, Özdağ'ın, milletvekili olduğu dönemdeki konuşmaları nedeniyle suçlandığını savundu. Özel, "Türkiye başsavcısı sanıyor kendini. Yok öyle bir düzenleme. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, İstanbul'dan sorumludur, Ankara'nın yapacağı işe karışamaz." ifadelerini kullandı.

Partisine kumpas kurulmaya çalışıldığını iddia eden Özel, CHP'nin, seçmenin kendisine en kızgın olduğu zamanda, "Bu seçimi nasıl kaybettiniz?" dediğinde bir öz eleştiri yaptığını ve kurultaya gittiğini söyledi. Özel, "CHP geldi ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez demokratik yollardan genel başkan değişimi gerçekleşti. Bu, hepimizin ve Türkiye'nin gurur duyduğu, 'Türkiye'de siyasi partilerin birinde gerçekten demokrasi var.' diye yurt dışında da savunabildiğimiz bir durum." diye konuştu.

" AK Parti'nin ilçe ya da il başkanlığı kongrelerinde ikinci bir aday çıkması durumunda adayın tek kişiye düşürüldüğünü" savunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Manisa'nın bir ilçesinde, ilçe başkanına ikinci bir rakip aday çıkarsa, il başkanı adayı çağırıp bire indiriyor, reisin talimatıyla. Eğer o beceremezse Ankara'ya çağırıyorlar, buradaki yapıyor. İl başkanı düzeyindeyse bazen kendi çağırıyor. İllerde kurultaylarının seçeceği il başkanına en az 15 gün önceden haber veriyorlar, yerel basında haber oluyor, 'il başkanı oluyor' diye. O kurultaylar şaibeli değil, anamızın ak sütü gibi kazandığımız bu kurultay şaibeli öyle mi? İşin aslını söyleyeyim; tabii ki meczubun biri Bursa İl Başkanımıza sövmüş, hakaret etmiş, iftira atmış, o da ondan şikayetçi olmuş. İftira atanın yargılandığı dosya, ifadesi ortada. Bursa'dan dosyayı Ankara'ya çekmişler, Ankara'da bir yıldır tutmuşlar, bir yıldır duruyor, son günlerde üzerinde konuşulduğu için böyle yaptık. Hiç alakası yok."

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile iki gün önce Ankara'da yaptığı görüşmeyi hatırlatan Özel, görüşmede herhangi bir kriz çıkmadığı için "CHP'nin kurultayında şaibe" iddialarının gündeme getirildiğini öne sürdü.

"Milletin seçim takvimi başlamıştır"

"Bir erken seçim talebi var. Bizim talebimiz, YSK'nin takvimini bekleyemeyecek durumda olan, milletin acısını dindirecek sandığı getirmektir." diyen Özel, şöyle konuştu:

"Muhtemel rakiplerine karşı saldıran, muhtemel rakibini saf dışı bırakmaya çalışan, bunun için CHP'li belediyelere, belediye meclis üyelerine saldıran birisine karşı konvansiyonel siyasetin gösterebileceği her tepki gösterilmiştir. Söylenmesi gereken her söz, yapılması gereken miting, eylem her şey yapılmıştır. Ancak millet artık kendi derdini söyleyen, asgari ücrette, emekli maaşında, çay, fındık, pamuk fiyatında derdini söyleyen, maliyetleriyle inleyen ya da işsiz çocuğunun iş sorununu, o çocuğun yurt dışına kaçış sorununa dertlenenler, bu derdi içinde hisseden gençler sandığı istemektedir. Seçim takvimlerini YSK başlatmaz, millet başlatır. Milletin seçim takvimi başlamıştır."

Erken seçim istediklerini, bu konuda yapmaları gereken görevler bulunduğunu belirten Özel, 180 bin partili sandık görevlisi ile birkaç ay sonra erken seçim tatbikatı yapacaklarını anlattı.

Örgür Özel, şöyle devam etti:

"Erken seçimde sandıklara sahip çıkacak 180 bin kişilik ordu, sabah tatbikat yapacak. Saat 06.00'da kalkacak, hatta 05.30'da o okula gidecek. Önünde bekleyen okul sorumlusunun elindeki karekodu okutacak. Sınıfının kodunu okulun dışından okutacak. Makul süre bekleyecek, ona verdiğimiz birleştirme tutanağının fotoğrafını sisteme ekleyecek. O 180 bin kişiden sabah kalkamayan, tatbikata gelmeyeni, en büyük demokrasi savaşında saflarda tutmayacağız, onu değiştireceğiz. Bu işin program çalışması yapılıyor, birkaç ay içinde hükümet, iktidar programına evrilecek parti programını milletimize arz ediyor, son halini onunla tartışıyor olacağız."

"Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime girmeyeceğini bize bildirdi"

"Erken seçimin hazırlığı erken olur, erken seçimin adayı erken açıklanır." diyen Özel, CHP olarak 2014, 2018 ve 2023 seçimlerinde adayı çok geç açıklamanın sıkıntısını çektiklerini, özellikle son seçimde krizler ve zorluklar yaşadıklarını belirtti. Özel, "O öz eleştiriyi yaptık, dönüp de o kısımlara söyleyecek bir şey yok. Zaten o süreçlerde masum değiliz hiçbirimiz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleyeceklerini ve parti üyesi herkesin bu seçimde oy kullanacağını açıkladıklarını anımsatan Özel, il ve ilçe başkanlıklarında her gün normal günlerin dışında 20 kat fazla üye kaydı yaptıklarını söyledi.

İmamoğlu ve Yavaş ile yaptığı toplantının ardından paylaştıkları fotoğrafın, Türkiye'de azalan umutları yeniden canlandırdığını belirten Özel, görüşmeye ilişkin Mansur Yavaş üzerinden bir kara propaganda yürütülmeye çalışıldığını, Yavaş'ın da bundan çok rahatsız olduğunu dile getirdi.

Özgür Özel, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Partinin başarısı için herkesin elinden geleni yapacağı, parti kararlarına uyacağı ve milletimizin hayal kırıklığına uğratılmaması için çok hassas bir sürecin yürütülmesi gerektiği konusunda tam mutabakat sağladık. Türkiye'ye umut olmuş iki ismin, ön seçim yarışına girerek birbirini yıpratmaması konusundaki talep ve öneriyi konuştuk ve bu konuda fikir birliğine vardık. Sayın Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime girmeyeceğini bize bildirdi ve şu cümleyi kurdu; 'Hepsi bizim partililerimiz, bizim üyemiz, elbette onların verecekleri karara ben de saygılıyım, hepimiz saygılıyız.' Ön seçim süreci dahil tüm bu süreçlerin hep birlikte ortak akılla yürütülmesi, bundan sonra daha çok bir araya gelinmesi konusunda hemfikiriz."

Ön seçim süreciyle ilgili takvimi bugün itibarıyla başlattıklarını, 28 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar CHP'ye üye kayıtlarının devam edeceğini ifade eden Özel, ön seçim süreciyle ilgili detayların gelecek günlerde Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftçi Binici tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

CHP Genel Başkanı Özel, tüm gençleri ve demokratları CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için partiye üye olmaya ve ön seçimde oy kullanmaya davet ederek, "Aldığımız karar gereğince cumhurbaşkanı adayımızı 23 Mart Pazar günü yapılacak ön seçimle belirleyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun."

Özel, CHP'yi yenmenin tek yolunun sandıktan geçtiğini sözlerine ekledi.

(Bitti)