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CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yerel seçim öncesinde saha çalışmalarına başladı - Son Dakika
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CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yerel seçim öncesinde saha çalışmalarına başladı

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da yerel seçim öncesi partilileri ve muhalefet partilerini ziyaret ederek işbirliği vurgusu yaptı. Tutdere, Adıyaman'ın yeniden inşası için aktif bir şekilde çalışacaklarını belirtti.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yerel seçim öncesinde saha çalışmalarına başladı
16.12.2023 - 12:07,
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CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yerel seçim öncesinde memleketi Adıyaman'da saha çalışmalarına başladı.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçim öncesinde, önce partilileri ile bir araya geldi, ardından muhalefet partilerini ziyaret etti. Ziyaretlerinde partiler arası işbirliğini önemsediklerinin altını çizen Tutdere, "Muhalefetteki tüm partileri bir araya getirip Adıyaman'ımızı elbirliğiyle yeniden inşa edeceğiz. Bu süreçte CHP olarak hiçbir sorumluluktan kaçmayacağız" dedi.

Tutdere ilk olarak, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığında İl Başkanı Engin Doğan ve parti üyeleriyle bir araya geldi. Seçimden önce sahada yapılacak çalışmalar ve hazırlıklarla ilgili olarak parti yöneticileriyle fikir alışverişinde bulunan Tutdere, "İlimiz depremden en çok etkilenen ama en çok ihmal edilen bölgelerinin başında yer alıyor. Depremin üzerinden neredeyse 1 yıl geçecek ama neredeyse çivi bile çakılmadı. Bu süreçte yurttaşlarımızın bizden beklentisi daha büyük ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize daha çok sorumluluk düşüyor. O nedenle sahada daha aktif olacağız, diğer partilerle birlikte canımızı dişimize takarak, Adıyaman'ımızı tekrar eski günlerine döndürmek için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Seçim sürecinde muhalefet partileri ile işbirliği içinde çalışmayı hedeflediklerini belirten Milletvekili Tutdere, "Yerel seçimde amacımız Adıyaman'ın tüm partilerini bir araya getirip hep birlikte Adıyaman'ımızı yeniden inşa etmek. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getireceğiz ve hiçbir sorumluluktan kaçmayacağız" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Tutdere, Sadet Partisi il başkanlığını ziyaret ederek Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için taziyelerini dile getirdi.

Tutdere, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Demokrat Parti il başkanlıklarını ziyaret etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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