CHP, AK PARTİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

28.05.2026 14:33
CHP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma programlarında da CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç başkanlığındaki heyet, ilk olarak AK Parti'li heyetle bayramlaştı.

CHP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma programlarında da CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç başkanlığındaki heyet, ilk olarak AK Parti'li heyetle bayramlaştı. CHP'nin kabul heyetinde İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın yanı sıra Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen yer aldı. AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlık ettiği AK Parti heyetinde Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Şahin yer aldı.

AK Parti heyeti, bayramlaşmaya çiçekle geldi. Heyet başkanı Resul Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek, yeni yönetimin hayırlı olması dileğinde bulundu. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Siyaset kurumu kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı olmaktan öte vatandaşların sorununun çözümü için çabalasa, gayret gösterse; bayramda olan birliktelikleri Meclis'te de vatandaşın sorununu çözmek için sağlamalıyız" dedi.

'REFAH İÇİN AYNI MASADA OTURABİLİRİZ'

Kılıç, emeklinin alım gücünün artırılması için ortak çalışma yapılabileceğini belirterek, "Gönül isterdi emekli daha çok ikramiye alabilseydi, emekli kurban kesebilseydi, rahat rahat kadın ve çocuklarımız huzurlu bayram geçirebilseydi. CHP ailesi; genç, emekli, çiftçi, kadınların, çocukların sorunlarına çözüm bulmak için politikalar üretmeye devam edecek, Meclis'te de çalışacak. Bu sorunun çözümü için de refah için aynı masada oturabiliriz" diye konuştu.

'HALKIN TALEPLERİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ'

AK Parti'li Kurt, "Her şeyin başı finansal yapı, inşallah daha iyi olacak. Biz sahada halkın taleplerini çok iyi biliyoruz. Türkiye büyük bir deprem atlattı, güçlü olmamız lazım, bunu hep birlikte yapabiliriz. 17 milyon emeklimiz var hepsi bizim insanımız. Emeklilerin ihtiyaçlarının farkındayız. Sorunları çok iyi biliyoruz en kısa zamanda çözmenin gayreti içindeyiz" diye konuştu.

'VATANDAŞ, SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYOR'

CHP heyeti, AK Parti'nin ardından Demokratik Sol Parti, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti heyetleriyle bayramlaştı. Daha sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet CHP heyetini ziyaret etti. Durmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını ileterek CHP'lilerin bayramını kutladı. CHP'li Kılıç, "Ortak sorunlara karşı siyaset yapmaya devam edeceğiz. Vatandaş, sorunların çözülmesini bekliyor. O yüzden kutuplaştırıcı dilden uzak durarak, sorunların bir an önce bitmesi, birliğin korunması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

MHP'li Durmaz da "Hep birlikte ortak akılla sağduyu ile ülkenin sorunları için birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'HALK ÇIKARI İÇİN BİRLEŞMELİYİZ'

CHP heyetinden Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ise "Siyasi partiler rakiptir ama düşman değildir, halk çıkarı için birleşmeliyiz. Bize göre tek adam rejimi ülkenin sorunlarının çözümünde yetersiz kaldı. Parlamenter sisteme dönmek zorundayız" dedi. Durmaz ise "Aynı şeyleri düşünmesek de partiler arası diyaloğun devam etmesi gerektiğinin farkındayız" ifadelerini kullandı.

CHP heyeti daha sonra Saadet Partisi, Anahtar Parti, Adalet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, ANAP, Milli Yol Partisi, Türkiye İttifakı Partisi heyetleriyle de bayramlaştı.

Nisa MİĞAL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Sevda Erdan Kılıç, Milletvekili, AK Parti, Politika, İzmir, Son Dakika

