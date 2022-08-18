CHP'li Ünsal: "Türkiye'de çalışanların yüzde 48'i asgari ücretli"

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Türkiye'de çalışanların yüzde 48'inin asgari ücretli olduğunu ifade ederek asgari ücretin ihtiyaçları karşılamadığını söyledi.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kısa bir süre önce AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümünün kutlandığını anımsattı. Türkiye'de ekonomi, sosyal barış ve eğitimin bittiğini, hukukun olmadığını savunan Ünsal, AK Parti'nin iktidara geldiğinde yüzde 10 olan işsizlik oranının yüzde 15'e, yüzde 15 olan enflasyon oranının da yüzde 170'e çıktığını ileri sürdü.

Cari açığın, bütçe açığının arttığını ve asgari ücretin ihtiyaçları karşılamadığını iddia eden Ünsal, "Tek adam rejimiyle şu an enflasyonda küme düşmek üzereyiz. Ülkede çalışanların yüzde 48'i asgari ücretle çalışıyor. Bay Recep iktidara geldiğinde dünyada kişi başına düşen gelirde ilk 60'lardaydık, bugün kişi başı gelirde 90'ıncı sıraya geriledik." dedi.

Ünsal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatiflerinde bazı ürünlere indirim yapılacağı açıklamasını eleştirerek "Tarım Kredi Kooperatiflerinin market müdürü gibi milleti uyutmaya devam ediyor." görüşünü savundu.