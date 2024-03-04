CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Kırsal Mahallelere Destek Verilmesi Gerektiğini Söyledi

Politika

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Köyden kente özellikle gençlerin sürekli olarak terk ettiğini üzülerek görüyoruz. Bunu durdurmanın yolu, o kırsal mahallelerde büyükşehirle birlikte hem üretimi arttırmak, hem de maliyetleri düşürmek maksatlı destekler vermeliyiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP ) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Kestel Belediye Başkan Adayı Akan Ayaz, seçim çalışmaları çerçevesinden Kestel ilçesinin Barakfakih Mahallesi'ni ziyaret etti. Vatandaşlarla tek tek tokalaşıp sohbet eden Mustafa Bozbey, kendisinin de köy çocuğu olduğunu ve kırsalda yaşanan sorunları bildiklerini ifade etti.

Bir kıraathanede konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, kırsala destekler verilerek gençlerin kent göç etmesini durdurabileceklerini söyledi. Bozbey, "Köyden kente özellikle gençlerin sürekli olarak terk ettiğini üzülerek görüyoruz. Bunu durdurmanın yolu, o mahallelere büyükşehirle birlikte hem üretimi arttırmak, hem de maliyetleri düşürmek maksatlı destekler vermeliyiz. Kırsalda çalışan köylümüzün gelirini arttırmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım A.Ş diye bir şirketi var. Bu şirket şu anda tamamen park, bahçe bakıyor. Aslında kuruluş amacı kırsalda çiftçiye, hayvancılığa destek olmaktır. Zaman zaman fide dağıtımı noktasında yaptıklarını biliyorum. Ama bu yetmez. Gübre, mazot destekleri verilmesi lazım. İstanbul, Ankara, İzmir çiftçiye, köylüye nasıl destek veriyorsa, Bursa Büyükşehir Belediyesi 'nin de Tarım A.Ş aracılığı ile bunu yapması gerekiyor" dedi.

"Tarım A.Ş'yi tamamen çiftçinin emrine vereceğiz"

"1 Nisan'dan itibaren Tarım A.Ş'yi tamamen çiftçinin ve hayvancılık yapanın emrine vereceğiz. Biz köylülerimizi gerçekten sahipleneceğiz ve aynı zamanda gelirleri yükselmesi konusunda destekleyeceğiz" diyerek sözlerini sürdüren Bozbey, " Bunu yapabiliriz. Açıkladığımız destekler var. Bugüne kadar elinizden tutan mı vardı neden yapmadınız diye sorarlar insana. Bizim açıkladığımız bütün destekler bütçenin yüzde 7-8'idir. En önemli şey bu desteklerle birlikte, kırsaldaki 763 civarındaki köyümüzde insanlar biraz mutlu olacaklar. Geleceğe güvenle bakacaklar. Gençler kendi işlerini kurmaya başlayacaklar. Bunu yapmak zorundayız. Sizlerden de bu konuda öneriler de alacağız. Geldiğimizde katılımcı anlayışımızla birlikte buranın sorunlarını beraberce konuşup önceliklerini sizin belirlemeniz şartıyla hizmetlerimizi yerine getireceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA