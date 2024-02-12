İsimler sızdı! CHP\'de 11 belediye başkan adayı daha MYK\'da onay aldı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday belirleme sürecinin devam ettiği CHP'de Merkez Yönetim Kurulu bugün toplandı. Özellikle Kadıköy, Esenyurt, Beykoz, Bakırköy gibi ilçelerde hangi isimlerin aday gösterileceği merak konusu.
Toplantı devam ederken gelen bilgilere göre; CHP'nin Esenyurt'ta Gürsel Tekin, Kadıköy'de Mesut Kösedağı'nın aday göstereceği kesin gibi... Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Veli Ağbaba'nın ismi masada... Siyasi partilerin belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini en geç 20 Şubat Salı saat 17.00'ye kadar teslim etmesi gerekiyor.
Toplantıda yeniden aday gösterilmesi büyük tartışma yaratan Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın durumu da masaya yatırılacak. Bu kentte aday bulmakta zorlanan CHP, son olarak adaylık Haluk Levent'e gitti ancak ünlü sanatçıdan olumsuz yanıt aldı.
Merkez Yönetim Kurulu'ndan öne çıkan isimler şöyle;
İbrahim Keloğlan isimli kişinin İstanbul'daki bir sitenin asansörüne giren kediyi tekmeleyerek öldürdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı. Olaydan sonra yakalanıp hakkında dava açılan Keloğlan, 1 yıl 3 ay ceza aldı ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Keloğlan hakkında verilen karar hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Sosyal medyadan karara tepki gösteren birçok kişi "İbrahim Keloğlan tutuklansın" diyerek kampanya başlattı.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda yarışan milli halterci Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı. Cansu, bu başarısıyla Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Sarıyer'de Belgrad Ormanı'nda avlanan bir grup avcı, çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi buldu. Cesedin kimliği belirlenemeyince Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a tepki yağıyor. Taraftarlar, sosyal medyada Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi gerektiği yönünde binlerce tweet attı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı başladı. Belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda Malatya için Veli Ağbaba, Esenyurt için Gürsel Tekin, Kadıköy için de Mesut Kösedağı isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi.
İsveç'in Gothenburg kentinde lunaparkta yapımı devam eden bir su parkında yangın çıktı. Binanın dışındaki su kaydırağında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sararken, art arda patlamalar yaşandı. Gökyüzünü kaplayan duman bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Olayda yaralanma yaşanmadı.
Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgası davasında 10 yıl hapis cezası alan firari V.O., jandarma ekiplerinin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu saklandığı samanlıkta olaydan 5 yıl sonra yakalandı.
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den beri insanlık dışı saldırılarına devam eden İsrail, güvenli diye sürdükleri Filistinlilerin son sığınağı olan Refah'ı vurmaya başladı. 1,4 milyon kişinin bulunduğu Refah kentine yapılan saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hamas'ın Refah'taki taburlarını hedef aldıklarını söyleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamas'a karşı tam zafer kazanıncaya" kadar saldırılara devam edeceklerini ifade etti.
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