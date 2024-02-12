İsimler sızdı! CHP\'de 11 belediye başkan adayı daha MYK\'da onay aldı

Politika

CHP\'nin kalesini emanet ettiği isim, işçileri böyle tehdit etti

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday belirleme sürecinin devam ettiği CHP'de Merkez Yönetim Kurulu bugün toplandı. Özellikle Kadıköy, Esenyurt, Beykoz, Bakırköy gibi ilçelerde hangi isimlerin aday gösterileceği merak konusu.

ESENYURT'TA TEKİN, KADIKÖY'DE KÖSEDAĞI

Toplantı devam ederken gelen bilgilere göre; CHP'nin Esenyurt'ta Gürsel Tekin, Kadıköy'de Mesut Kösedağı'nın aday göstereceği kesin gibi... Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Veli Ağbaba'nın ismi masada... Siyasi partilerin belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini en geç 20 Şubat Salı saat 17.00'ye kadar teslim etmesi gerekiyor.

LÜTFÜ SAVAŞ'IN DURUMU DA MASAYA YATIRILACAK

Toplantıda yeniden aday gösterilmesi büyük tartışma yaratan Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın durumu da masaya yatırılacak. Bu kentte aday bulmakta zorlanan CHP, son olarak adaylık Haluk Levent'e gitti ancak ünlü sanatçıdan olumsuz yanıt aldı.





Merkez Yönetim Kurulu'ndan öne çıkan isimler şöyle;