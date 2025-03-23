CHP'de cumhurbaşkanı adayı bugün belli oluyor - Son Dakika
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Politika

CHP'de cumhurbaşkanı adayı bugün belli oluyor

CHP\'de cumhurbaşkanı adayı bugün belli oluyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı bugün 81 ilde kullanılacak oylarla belli olacak. Örgüt denetiminde gerçekleştirilecek olan ön seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak yarışacak.

23.03.2025 07:45
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CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek adına örgüt denetiminde gerçekleştirilecek olan ön seçimde CHP'liler bugün sandığa gidiyor. Saat 08.00 itibarıyla başlayan ve 81 ilde gerçekleştirilen ön seçimde CHP'liler, il ve ilçe başkanlıkları ile partiye ait kültür merkezleri ve halk evlerinde oy kullanabilecek.

5600 SANDIK KURULACAK

Oy işlemi için 2 bin 987 sandık bölgesinde 5 bin 600 sandık kuruldu. 1 milyon 750 binden fazla parti üyesinin oy kullanabileceği seçimde her sandık başında en az 3, toplamda ise 18 binden fazla görevli sandık başında hazırda bulunuyor. Saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işleminin saat 17.00 itibarıyla son bulması bekleniyor.

DAYANIŞMA SANDIĞI

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için kurulan 5 bin 600 sandıkta oy kullanılacak ön seçim de bir de dayanışma sandığı yer alacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek başına yarışacağı seçimde parti üyesi olmayan vatandaşlar da seçim bölgelerine giderek İmamoğlu'nun lehine oy kullanabilecek.

"ÜYEMİZ OLUN YA DA OLMAYIN OY KULLANABİLİRSİNİZ"

Öte yandan CHP'nin resmi hesabından konuyla ilgili bir paylaşım da yapıldı. Mesajda "Millet iradesine sahip çıkmak için 08.00 - 17.00 saatleri arasında oy kullanmaya bekliyoruz. Üyemiz olun ya da olmayın oy kullanabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

CHP'de cumhurbaşkanı adayı bugün belli oluyor
CHP'de cumhurbaşkanı adayı bugün belli oluyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP'de cumhurbaşkanı adayı bugün belli oluyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Engin Kurban:
    bunlar kadar tiyatrocu dünyada başka parti yoktur kendi içlerinde tek adayın olduğu yerde seçim yapıyorlar 0 1 Yanıtla
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