CHP'de Seçim Sonrası Hareketlilik: Engin Altay Grup Başkanvekilliğinden Çekildi - Son Dakika
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CHP'de Seçim Sonrası Hareketlilik: Engin Altay Grup Başkanvekilliğinden Çekildi

08.06.2023 08:22

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kaybeden CHP'de, 10 yıl grup başkanvekilliği yapan ve İstanbul Milletvekili seçilen Engin Altay, partiyi rahatlatmak için grup başkanvekilliğinden çekildiğini açıkladı. Altay, seçimi kaybettikleri için çekilmeyi bilmenin önemine de değindi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na da bu konuda tavsiyelerde bulundu.

28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması sonrasında CHP'de taşlar ciddi anlamda yerinden oynamaya başladı.

"KAZANSAK TBMM BAŞKANI OLACAKTIM AMA..."

Seçimi kaybeden Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi parti içinde huzursuzluk yaratırken, partide 10 yıl grup başkanvekilliği yapan ve 28. Dönemde İstanbul Milletvekili olarak görev yapacak olan Engin Altay "Ben 10 yıl grup başkanvekilliği yaptım. Partim seçim kaybetti. Kazansak TBMM Başkanı olacaktım. Öyle bir hevesim vardı. Bu tablodan sonra, 'Hem grup başkanvekili hem meclis başkanvekili ol' dedi arkadaşlar, kabul etmedim" diye konuştu.

CHP'li Engin Altay: Kılıçdaroğlu'nun yanında 'Çekilmeyi bilmek lazım' dedim
CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay.

"MECLİS GRUBUNDA DA SÖYLEDİM"

Partiyi rahatlatmak için çekilmeyi bilmenin önemine de değinen Altay, "Seçimi kaybettiysek benim gibi arkadaşların bir kenarda durmasını bilmesi lazım diye düşünürüm. Genel başkanın yanında söyledim. 'Çekilmeyi bilmek lazım'ı kendisine de söyledim. Kendisi için 'Sen çekil' diye söylemedim ama 'Ben 10 yıl yaptım. Çekilmeyi bilmek lazım' dedim. Ayrıca meclis grubunda da söyledim" ifadelerini kullandı.

"KEMAL BEY'İN TASARRUFLARINI TÜMÜYLE GÖRMEMİZ LAZIM"

Gazeteci İsmail Saymaz'ın "Çekilme sözünüz Kılıçdaroğlu için de geçerli mi?" sorusuna da yanıt veren CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, "Şimdi o gün değil. Kemal Bey'in tasarruflarını tümüyle görmemiz lazım" diye konuştu.

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Son Dakika Politika CHP'de Seçim Sonrası Hareketlilik: Engin Altay Grup Başkanvekilliğinden Çekildi - Son Dakika


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