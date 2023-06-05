CHP'de MYK üyesi olan Eren Erdem'in aylar önce yaptığı paylaşım yeniden gündemde: Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim

CHP'de yeni MYK belli oldu! Listede herkes aynı isme takıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı seçimlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantı sonucu tüm MYK üyeleri istifa etmişti. Bugün yeni MYK üyeleri belli oldu.

EN DİKKAT ÇEKEN İSİM EREN ERDEM OLDU

Yeni MYK'da en dikkat çeken isim Sosyal Medya Yönetimi'nden sorumlu tutulan Eren Erdem oldu. Liste açıklanır açıklanmaz sosyal medya çok sayıda kullanıcı Eren Erdem'in MYK'da bulunmasına tepki gösterdi.

AYLAR ÖNCEKİ PAYLAŞIMI YENİDEN GÜNDEMDE

Bazı kullanıcılar ise Eren Erdem'in seçimden aylar önce verdiği sözü hatırlattı. Söz konusu paylaşımlarda bir kullanıcı, Eren Erdem'e Kılıçdaroğlu'nun kazandığı senaryo gerçekleşmese istifa edip etmeyeceğini sormuş ve bunun üzerine Erdem ise "Namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Yeterli mi? Ama benim söylediğim gerçekleşirse beraber halay çekeceğiz; sen de söz veriyor musun?" ifadelerini kullanmıştı.