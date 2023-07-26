CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan, "Bay Kemal" diyerek CHP liderini hedef aldı: Atatürkçü kimseyi partide bırakmamakta kararlı

Seçim başarısızlığının faturasını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na kesen ve her fırsatta istifa çağrısı yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi. Karar sonrası sosyal medyadan bir açıklama yapan Özcan, bir kez daha Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"KOLTUK SEVDALISI HERKESE HAYIRLI OLSUN"

Özcan paylaşımında, "Başarısız Bay Kemal, 12 seçim kaybetti ama anahtar liste ile kendi seçtirttiği YDK'ya beni partiden ihraç ettirtti. Karar, emin olun sadece CHP'nin Atatürkçü gömleği çıkartmasını isteyen Sorosçuları, 10 Aralıkçıları, Badem bıyıklıları ve HDP'li terör sevicileri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bay Kemal, Atatürkçü kimseyi partide bırakmamakta kararlı. Vatansever olmayan, koltuk sevdalısı herkese hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"BENİ KÜÇÜLTMEZ"

Özcan sözlerine şöyle devam etti: "Ben Atatürkçü ve Türk Milliyetçisi çizgimden taviz vermeden yoluma devam edeceğim. Sorosçulara, Fetöcülere, 10 Aralıkçılara teslim olan CHP yönetimince atılmak beni küçültmez. Bu mevcut yönetimden de başka bir şey beklemiyordum. Bugün beni ihraç ettiler, yarın sırada Atatürkçü kalmaya kararlı olan diğerleri… Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, ve kurucu değerlerimiz…"

BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

CHP'de değişim için Bolu'dan Ankara'ya 9 günde yürüyerek dikkatleri üzerine çeken Tanju Özcan CHP Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamasında, partiden atılması halinde yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söylemişti.

1 YIL DA GEÇİCİ OLARAK İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Özcan, 16 Mayıs 2022'de yapılan bir meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle CHP MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş, YDK tarafından bir yıllığına partiden ihraç edilmişti.