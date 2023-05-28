CHP'den uyarı: Herkes 19:00'da yapacağımız açıklamayı beklesin - Son Dakika
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CHP'den uyarı: Herkes 19:00'da yapacağımız açıklamayı beklesin

CHP'den uyarı: Herkes 19:00'da yapacağımız açıklamayı beklesin

28.05.2023 17:50

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Sandıkların kapanmasının ardından kameraların karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldubitti yaratmasın. Balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmaya kalkışmasın. Milletimiz, saat 19:00'da yapacağımız açıklamayı beklesin. Görevlilerimiz ve vatandaşlarımız sandıkları korumaya devam etsin" dedi.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

191 BİNDEN FAZLA SANDIK KURULDU

Seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

CHP SÖZCÜSÜ KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Sandıkların kapanmasının ardından kameraların karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak şu ifadeleri kullandı; "Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili İkinci tur oy verme işlemi tamamlandı. Sandık başına giden ve bu seçimi bir demokrasi şenliğine çeviren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

CHP Sözcüsü Öztrak: Herkes 19:00'da yapacağımız açıklamayı beklesin
CHP Sözcüsü Faik Öztrak.

"SONUÇLAR BU AKŞAM HIZLA BELLİ OLACAK"

Mevcut ve önceki dönem milletvekillerimiz, PM ve YDK üyelerimiz, Örgütlerimiz, yerel yöneticilerimiz, her türlü engellemeye rağmen, Seçim bölgelerinde görevlerinin başındalar. Sonuçlar bu akşam hızla belli olacak. Tüm yetkilileri sağduyulu davranmaya ve görevlerini layıkıyla yapmaya davet ediyoruz.

"GÖREVLİLERİMİZ VE VATANDAŞLARIMIZ SANDIKLARI KORUMAYA DEVAM ETSİN"

Ayrıca buradan net bir uyarıda bulunuyoruz: Sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldubitti yaratmasın. Balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmaya kalkışmasın. Milletimiz, saat 19:00'da yapacağımız açıklamayı beklesin. Görevlilerimiz ve vatandaşlarımız sandıkları korumaya devam etsin."

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Son Dakika Politika CHP'den uyarı: Herkes 19:00'da yapacağımız açıklamayı beklesin - Son Dakika


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