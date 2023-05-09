CHP'den YSK'ya açık çağrı: Partimizi terör örgütüyle ilişkilendiren afişleme yapılacağı bilgisini aldık, bir an önce engelleyin

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, partisinin Bolu mitingi sonrası gazetecilere açıklama yaptı. AK Parti'nin seçimin son günlerinde CHP'yi terörle ilişkilendiren afişler, sahte videolar, broşürler hazırladığına yönelik duyumlar aldıklarını söyleyen Özkan, "Terör örgütü PKK ile CHP'yi el ele gösteren afişleri basıp dağıtıyorlar. Aynı İstanbul mitinginde yaptıkları gibi. Bu utanılacak bir şeydir. PKK lider kadrolarını gösterip alta CHP logoları koyuyorlar. Ses değiştirmeleri yapacaklar, sahte videolar yapıyorlar. Her şeyi uygulayacaklar. PKK terör örgütünün kanatları altına sığınıyorlar" dedi.

"BU AFİŞLER DERHAL TOPLANMALIDIR"

Konuyla ilgili YSK'ya başvurduklarını belirten Özkan, "Bu terör örgütünün propagandasını yapmaktır. Terör örgütü liderleriyle CHP'yi birlikte göstermek kirli ve alçak bir kampanyadır. Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkek YSK'ye bunun engellenmesi için başvuru yaptı. YSK'den beklentimiz bunun bir an önce engellenmesidir. Bu afişler derhal toplanmalıdır.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan.

"CHP'Yİ TERÖRLE YAN YANA GETİRMEK ALÇAKLIKTIR"

Bu anlayış ne yazık ki terörle mücadeleye zarar vermektedir. CHP'nin terör örgütleriyle hiçbir gizli bağı, anlaşması, toplantısı yoktur. CHP'yi terörle yan yana getirmek alçaklıktır. Seçimi rayından çıkartarak bu tür kirli oyunlarla CHP'nin kaybetmesini çabalamak boş bir çabadır. Halk tercihini vermiştir. Kaybeden terörü afiş yapan AK Parti'dir" diye konuştu.

"81 İLDE YAPILMAK İSTENDİ"

Özkan, bu propagandanın 81 ilde yapılmak istediğini de söyleyerek, AK Parti gençlik kolları aracılığıyla bu afişlerin ve broşürlerin yayıldığını öne sürdü.