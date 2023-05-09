CHP'den YSK'ya açık çağrı: Partimizi terör örgütüyle ilişkilendiren afişleme yapılacağı bilgisini aldık, bir an önce engelleyin - Son Dakika
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CHP'den YSK'ya açık çağrı: Partimizi terör örgütüyle ilişkilendiren afişleme yapılacağı bilgisini aldık, bir an önce engelleyin

09.05.2023 17:02

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, AK Parti teşkilatlarının CHP ve terör örgütü PKK'ya yönelik afişleme çalışması yapacağının bilgisini aldıklarını belirtti. Özkan, "Bu terör örgütünün propagandasını yapmaktır. Terör örgütü liderleriyle CHP'yi birlikte göstermek kirli ve alçak bir kampanyadır. Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkek YSK'ya bunun engellenmesi için başvuru yaptı. YSK'dan beklentimiz bunun bir an önce engellenmesidir. Bu afişler derhal toplanmalıdır" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, partisinin Bolu mitingi sonrası gazetecilere açıklama yaptı. AK Parti'nin seçimin son günlerinde CHP'yi terörle ilişkilendiren afişler, sahte videolar, broşürler hazırladığına yönelik duyumlar aldıklarını söyleyen Özkan, "Terör örgütü PKK ile CHP'yi el ele gösteren afişleri basıp dağıtıyorlar. Aynı İstanbul mitinginde yaptıkları gibi. Bu utanılacak bir şeydir. PKK lider kadrolarını gösterip alta CHP logoları koyuyorlar. Ses değiştirmeleri yapacaklar, sahte videolar yapıyorlar. Her şeyi uygulayacaklar. PKK terör örgütünün kanatları altına sığınıyorlar" dedi.

"BU AFİŞLER DERHAL TOPLANMALIDIR"

Konuyla ilgili YSK'ya başvurduklarını belirten Özkan, "Bu terör örgütünün propagandasını yapmaktır. Terör örgütü liderleriyle CHP'yi birlikte göstermek kirli ve alçak bir kampanyadır. Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkek YSK'ye bunun engellenmesi için başvuru yaptı. YSK'den beklentimiz bunun bir an önce engellenmesidir. Bu afişler derhal toplanmalıdır.

CHP'den YSK'ya uyarı: Partimizi terör örgütüyle ilişkilendiren afişleme yapılacağı bilgisini aldık, bir an önce engelleyin
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan.

"CHP'Yİ TERÖRLE YAN YANA GETİRMEK ALÇAKLIKTIR"

Bu anlayış ne yazık ki terörle mücadeleye zarar vermektedir. CHP'nin terör örgütleriyle hiçbir gizli bağı, anlaşması, toplantısı yoktur. CHP'yi terörle yan yana getirmek alçaklıktır. Seçimi rayından çıkartarak bu tür kirli oyunlarla CHP'nin kaybetmesini çabalamak boş bir çabadır. Halk tercihini vermiştir. Kaybeden terörü afiş yapan AK Parti'dir" diye konuştu.

"81 İLDE YAPILMAK İSTENDİ"

Özkan, bu propagandanın 81 ilde yapılmak istediğini de söyleyerek, AK Parti gençlik kolları aracılığıyla bu afişlerin ve broşürlerin yayıldığını öne sürdü.

YORUMLAR (3)
  • Tabutcu pubgmobile: isin gucun provakasyon sqyın kk.hdp ile ittifaksin vanda dise dis kana kan diye karsilaniyorsun apoya seloya ozgurluk naralaru attirip khk lari affetmekten dem vuruyosun kayyuma itiraz edip suriyeden askeri cekecegim ypg halk mücadelesi veriyor diyeceksin sinra bizi terorle bagdastiracaklar diyip provakasyon yapqcaksin.sıkıyosa haykit pkk teror orgutudur hdp pkk nin uzantisidir desteklerini istemiyoruz desene.kapali kapilar ardinda ne sozler vwrdiniz aciklasana Cevap Yaz 27 8 Yayından Kaldır
  • cemal aslan: Terör örgütlerine mavi boncuk dağıtacaksın, onları meşrulaştırmaya çalışacaksın, onlardan gelen desteği kabul edeceksin, şimdi de şikayet edeceksin. Hadi oradan. Hiçbir terör örgütüne boyun eğmeyeceğiz. Cevap Yaz 15 7 Yayından Kaldır
  • Demirhan Nadir: Başkan nasıl terör örgütüyle yan yana yakıştırmak ???? Siz masanızı paylaştığınız dostlarınızdan göreceksiniz yakıştırmayı az daha bekleyin. Saygı ve sevgilerimle Cevap Yaz 46 19 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil'in kendisini destekleyen açıklamalarından sonra açıklamada bulundu: Bu aslında 'Karşı tarafı destekliyorum' demektir Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil'in kendisini destekleyen açıklamalarından sonra açıklamada bulundu: Bu aslında 'Karşı tarafı destekliyorum' demektir

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Son Dakika Politika CHP'den YSK'ya açık çağrı: Partimizi terör örgütüyle ilişkilendiren afişleme yapılacağı bilgisini aldık, bir an önce engelleyin - Son Dakika


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