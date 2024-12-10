CHP'den Zeytinyağı İçin Destek Talebi

Politika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, üreticilerin maliyetinin çok yüksek olduğunu belirterek, bir kilo zeytinyağına en az 15 lira destek verilmesini istedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü anımsatarak, bugün dünyanın birçok yerinde geniş insan kitlelerinin yaşam hakkının güvence altında olmadığını belirtti. Sarıbal, insanın yaşam hakkının güvence altında olduğu bir insan hakları manzumesinin bütün dünyada inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'deki zeytin üretimine işaret eden Sarıbal, "Yaklaşık 100 bin tonun üzerinde zeytinyağı elde kaldı. Oysa Avrupa'da, dünyada bir talep vardı, iç tüketim mümkün değildi." diye konuştu.

Bu yıl zeytin üretiminde tarihin en büyük rekoltelerinden birinin yaşandığını anlatan Sarıbal, "Verim çok yüksek oldu. Ama bu verim, çiftçinin verim yılında kabus oldu." dedi.

Sarıbal, kendisine ulaşan bir çiftçinin "Bir kilo zeytinyağı maliyetim 156 lira 24 kuruş ama bugün zeytinimi 110, 120, 130 liraya almak istiyorlar." dediğini aktardı.

Çiftçinin maliyetinin çok yüksek olduğunu anlatan Sarıbal, "Şu anda İspanya üreticisi zeytinyağına 25 lira civarında destek almakta, bizde ise 1 lira." ifadesini kullandı.

Acilen hem zeytin ihracatçısına hem de zeytin üreticisine destek verilmesi gerektiğini söyleyen Sarıbal, bir kilo zeytinyağına en az 15 lira, dane zeytine de en az 3 lira destek verilmesini istedi.