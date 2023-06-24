CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi kamu bankalarının dolar topladığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi kamu bankalarının dolar topladığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi kamu bankalarının dolar topladığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı

24.06.2023 12:48

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi kamu bankalarının 23,55 TL seviyesinden dolar topladığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Arpacı, konuya ilişkin TBMM Başkanlığı'na Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi kamu bankalarının 23,55 TL'den dolar topladığı iddiaları ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "Faiz kararından önce hangi kurum ve kuruluşların dolar topladığı açıklanacak mıdır? Kamu bankalarının faiz kararı öncesi döviz topladığı iddiaları doğru mudur? Doğruysa bu konuyla ilgili herhangi bir işlem yapılmış mıdır?" diye sordu.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi kamu bankalarının 23,55 TL seviyesinden dolar topladığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Arpacı, konuya ilişkin TBMM Başkanlığı'na Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Arpacı, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI ÖNCESİ KAMU BANKALARININ 23,55 TL SEVİYESİ CİVARINDAN DOLAR TOPLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİR"

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını açıklamıştır. Buna göre, politika faizini yüzde 8,50'den yüzde 15'e çıkarılmıştır. Merkez Bankası bu kararıyla 27 ay sonra ilk kez faizleri artırmıştır. Faiz kararı öncesi güne yatay seyirde başlayan döviz kurları kararın açıklanmasının ardından sert yükselişe geçmiştir. Karar öncesi 23,54'ten işlem gören dolar/TL 24,63 seviyesine fırlarken, 25,88'den işlem gören Euro/TL ise faiz kararının açıklanmasının ardından 27,06 seviyesine çıkmıştır. Güne 30,09'dan başlayan sterlin/TL ise 31,42'ye fırlamıştır. Bu gelişmeler yaşanırken Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi kamu bankalarının 23,55 TL seviyesi civarından dolar topladığı iddia edilmiştir."

Arpacı, Bakan Şimşek'e yanıtlaması için şu soruları yöneltti:

"KAMU BANKALARININ FAİZ KARARI ÖNCESİ DÖVİZ TOPLADIĞI İDDİALARI DOĞRU MUDUR? DOĞRUYSA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMIŞ MIDIR?"

"Faiz kararından önce hangi kurum ve kuruluşların dolar topladığı açıklanacak mıdır? Kamu bankalarının faiz kararı öncesi döviz topladığı iddiaları doğru mudur? Doğruysa bu konuyla ilgili herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Politika faizinin yüzde 8,5'tan 15'e çıkarılacağı önceden birilerine haber verilmiş midir? Doların yükseleceği önceden biliniyor muydu? Merkez Bankası Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan neden basının önüne çıkmadı, soru-cevap yapılmadı?"

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi kamu bankalarının dolar topladığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika


Son Dakika
14:30 İsyanı bastırmaya çalışan Rus ordusu, Wagner'in konvoyunu ve bir kentteki yakıt deposunu hedef aldı! İşte o görüntüler
14:25 Son Dakika: İsyanı bastırmaya çalışan Rus ordusu, yakıt deposunu ve Wagner'in konvoyunu vurdu! Bölgeden sıcak görüntüler
14:17 Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Gözler o iki isme çevrildi
14:13 Yeni hoca kim olacak? Fenerbahçe'der gözler o iki isme çevrildi
13:55 Herkes merak ediyor! Putin'in aşçısıyken isyancıların başı olan Wagner lideri Prigojin kimdir?
13:50 Dünya onu konuşuyor! Putin'in aşçısıyken isyancıların başı olan Wagner lideri Prigojin kimdir?
13:37 Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'daki isyanı yorumladı: Zayıflıkları ortada
13:33 Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'daki isyan hakkında konuştu: Zayıflıkları ortada
13:34 İsyan başlatan Wagner'in işgal ettiği Rostov'da garip manzara! Kimi yolu süpürdü, kimi sakince tankları seyretti
13:29 Rusya'da isyan başlatan Wagner'in işgal ettiği Rostov'dan ilginç görüntü! Kimi yolu süpürdü, kimi kolunu bağlayıp tankları izledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2023 14:49:25. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi kamu bankalarının dolar topladığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement