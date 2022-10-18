CHP, dezenformasyonla mücadele düzenlemesini AYM'ye taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP, dezenformasyonla mücadele düzenlemesini AYM'ye taşıdı

18.10.2022 18:26

CHP, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma"ya hapis cezası öngören 29.

CHP, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma"ya hapis cezası öngören 29. maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, başvuru dilekçesinin tesliminin ardından Anayasa Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı.

Altay, Kanun'un 29. maddesinin, Anayasa'nın 2, 13, 25, 26, 28, 38 ve 153'üncü maddelerine aykırılığı nedeniyle AYM'ye iptal davası açtıklarını belirtti.

Maddenin uygulanmasının, giderilmesi güç ya da olanaksız zarar ve durumlar yaratacağından iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesinin de istendiğini kaydeden Engin Altay, "Bu bir Stalin kafasıdır, Stalin yasasıdır. Bunun daha büyük kayıplara, vatandaşlara daha büyük mağduriyetlere yol açmaması adına hassasiyet göstererek 29'uncu maddeyi bugün mahkemeye sunduk. Kanunun tümüyle ilgili hazırlıklarımız devam etmektedir. Anayasa'nın öngördüğü süre içinde de bu kanunun tamamını mahkemeye getireceğiz." diye konuştu.

7418 Sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun 29'uncu maddesiyle TCK'nın 217/A maddesine ekleme yapılarak, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun ihdas edildiğini belirten Altay, alenen yayan kimsenin de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasının öngörüldüğünü hatırlattı.

CHP'li Engin Altay, "Bu, anayasanın temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması, düşünce açıklama ve yayma hürriyeti, basın hürriyeti ve Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığıyla ilgili hususlarına açık aleni aykırıdır." dedi.

Kanunun başlığının, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" olarak yazıldığını, içeriğinin ise "gerçeğe aykırı bilgi" olduğunu belirten Altay, kanun yapılırken bile yanlışa gidildiğini, Kanun'un başlığı ile içerdeki suç şeklinin farklı şeyleri ifade ettiğini kaydetti.

Engin Altay, "29'uncu maddeyle ilgili yaptığımız başvuruyu bekletmeksizin yürürlüğünün durması bakımından bir an önce ele almasını millet adına Yüce Mahkeme'den talep ediyorum." diye konuştu.

"Kanunun tümüyle ilgili hukukçularımız çalışıyorlar"

CHP Grup Başkanvekili Altay, açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Sadece 29'uncu maddenin yürürlüğünün durdurulması isteminiz seçimden önce daha hızlı bir karar çıkması için mi?" sorusuna Altay, "Evet. Kanunun tümüyle ilgili hukukçularımız çalışıyorlar." diye konuştu.

Altay, basın çalışanlarının, muhalefetin ya da vatandaşın bir söz üzerinden bu yasaya göre tutuklu yargılanabileceğini savundu.

"Karar seçimden önce çıkar mı? sorusu üzerine Altay, "Bunun hemen, en geç kasımda çıkması lazım." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, dezenformasyonla mücadele düzenlemesini AYM'ye taşıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:14 Karamollaoğlu, "6'lı masa ne zaman aday çıkaracak?" sorusunu yanıtladı: 2 gün içinde adayımızı açıklarız
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:40 Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Litvanya ve Letonya'dan sonra Estonya tarafından da "terörist devlet" ilan edildi
22:35 Koruma ordusuyla gezmesi gündem olmuştu! Şef Somer Sivrioğlu tepkiler karşısında ilk kez konuştu
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:14 Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 02:21:00. #1.11#
SON DAKİKA: CHP, dezenformasyonla mücadele düzenlemesini AYM'ye taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement