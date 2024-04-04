Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı - Son Dakika
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Politika

Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı

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Etimesgut Belediye Başkanı CHP'li Erdal Beşikçioğlu, görevi resmen devraldı. MHP'li Enver Demirel'in törene katılmamasıyla görevi Etimesgut Belediye Başkan Vekili Cemal Satılmış'tan devralan Beşikçioğlu, makamda olmayan koltuğun vatandaşlar tarafından getirildiğini görünce "Vatandaş koltuğu da getirdi" dedi.

04.04.2024 12:29  Güncelleme: 13:08
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Oyunculuğun yanı sıra siyasete atılan Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu. 20 yıldır MHP ve AK Parti belediyesinde olan ilçeyi kazanan Beşikçioğlu, bugün görevi resmen devraldı.

"VATANDAŞ KOLTUĞU DA GETİRDİ"

Etimesgut'ta tam 203 bin oy alarak yüzde 56.62 ile başkan seçilen Beşikçioğlu için görev devralma töreni düzenlenirken MHP'li Enver Demirel katılmadı. Beşikçioğlu da görevi Etimesgut Belediye Başkan Vekili Cemal Satılmış'tan devraldı. Satılmış'tan belediye mührünü teslim alan Beşikçioğlu'nun başkanlığı koltuğunun makamda olmadığı görüldü. Makamda olmayan koltuk elden ele getirilirken Beşikçioğlu da "Koltuk uçarak geliyor yalnız. Vatandaş koltuğu da getirdi" ifadelerini kullandı.

CHP Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı

MANSUR YAVAŞ'LA BİRLİKTE VATANDAŞLARA SESLENDİLER

Beşikçioğlu, törenin ardından kendisine destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Etimesgut Belediyesi'nin bahçesinde toplanan kalabalığa hitap etti. Beşikçioğlu, "Ben kendimi anlattım, onlardan kendilerini dinledim. Bir oy istedim, eğer uygun görürlerse diye. Dostlar, oylarınızı helal ediyor muyuz? Helal ediyor muyuz? Başkanınız da size helal ediyor. Bir belediye düşünüyoruz ki bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine" ifadelerini kullandı.

Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı

"BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE AYRIMCILIK YOK"

Mansur Yavaş ise Ankara halkına teşekkür ederek, halkın böylelikle geçmiş 5 yılı onaylamış olduğunu söyledi. Yavaş, "Hep beraber şimdi el ele vererek Ankara'ya çok daha güzel hizmetler yapacağız. Halk da bizden bunu bekliyor. Yine hiç kimseyi ayırmayacağız. Başka partiden seçilen 8 ve 1 bağımsız belediye başkanına yarın ilk belediye meclisi toplantımızda çağrımızı tekrar edeceğiz; 'gelin el ele tutalım. Vatandaşın tercihine saygımız sonsuz' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yavaş, her yerde insan ayırmadan çalışacaklarına işaret ederek, "Eminim ki Etimesgut Belediyesi'nin bütün personeli Erdal Başkanımızın mesai arkadaşı olacaktır. Bizim kültürümüzde ayrımcılık yok. Farklı görüşlerde olunabilir, farklı partilerde belediye başkanlığı yapılmış olunabilir; ama bugüne kadar Etimesgut'a hizmet veren eski belediye başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Halkın seçimi bu yönde olmuştur. Bize düşen bundan sonra mahcup olmadan, 'iyi ki Erdal Başkan seçilmiş' dedirtecek şekilde çalışmamızdır ve bunu da Erdal Başkanımın ve diğer belediye başkanlarımızın başaracağından hiç şüphemiz yok" diye konuştu.

"ARTIK BELEDİYEDE PROTOKOL KAPILARI OLMAYACAK"

Törenden sonra X hesabından projelerini sıralayan Erdal Beşikçioğlu, şunları yazdı : "Eryaman Metrosu ile Çayyolu Metrosu'nu bağlayacak raylı sistem projesini Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapacağız. Etimesgut'ta 3 tane üniversite var, ayrıca diğer üniversiteler de komşu ilçelerde ama Etimesgut'ta 1 tane bile öğrenci yurdumuz yok. Öğrenci yurdu açacağız. Eğitim seviyesi yüksek bir nüfus olmasına rağmen sosyal ve kültürel etkinlikler sınırlı. Etimesgut'ta oturanlar, etkinlikler için merkeze gitmek zorunda. Biz Etimesgut'ta sosyal ve kültürel etkinlikleri başlatacağız, vatandaşlarımız merkeze gitmek zorunda kalmayacak. Seçim çalışmalarında bana herkes Vali filmindeki gibi vatandaşla doğrudan iletişim kuran bir yönetim istediklerini söyledi. Artık belediyede protokol kapıları falan olmayacak. Filmdeki uygulamaların gerçeğe dönüşmesini istiyor vatandaş."

Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı
Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı
Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı
Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı

Erdal Beşikçioğlu, Enver Demirel, MHP, Magazin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • YoH null: Ne demiş atalarımız dedelerimiz abilerimiz teyzelerimiz ninelerimiz sevsek de sevmesek de farklı görüşlere sahip olsak bile verilen oylara saygı duyarak kim olursak olalım tebrik etmemiz gerek büyükler saygıyı unutmayın demişti oyuzden tebrik etmek herkesin görevi burda partici olmaya çerenk yok kazanana tebrik kaybedene başarılar dememiz erdemdir fanatik olmayalım sag duyulu olalım 63 8 Yanıtla
  • atakan şimşek: millet iradesi cevabı verdi onlarda biz nerede hata yaptık diye düşünmeye başlasınlar 4 sene var çıraklık ve staj hakkımızı verin 16 24 Yanıtla Mükerrem Kılıç: Aynen sen de o zamana kadar oyun havası oynar durursun rakı içerek 16 26 Emsal doğan: biraz kafa bulursun tayyip daha size bişi vermez. 6 4
  • OZKANLI Mikail: Zaten seçildi nasıl aday oluyormuş ?? 5 8 Yanıtla
  • Özgür Kiday: NASIL YA ? 4 4 Yanıtla
  • Beyaz Gölge: Keşke hizmet ettiğinizide şahit olsak... 6 1 Yanıtla

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