CHP Etimesgut İlçe Başkanı Kongre Sırasında Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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CHP Etimesgut İlçe Başkanı Kongre Sırasında Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

06.08.2023 21:23

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bugün gerçekleşen CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı'nın olağan ilçe kongresinde eski ilçe başkanı Faruk Özdemir kalp krizi geçirdi. Özel bir hastaneye kaldırılan Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özdemir'in daha önceden de kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

Ankara'da CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde başkanlık için yarışan eski İlçe Başkanı Faruk Özdemir'in konuşması esnasında tansiyon bir anda yükseldi. Sözlerini bitirdikten sonra yerine geçen Özdemir, kalp krizi geçirdi. Özdemir, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Özdemir için başsağlığı mesajı yayımladı.

KONGREDE TANSİYON YÜKSELDİ

Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı'nın olağan ilçe kongresinde mevcut İlçe Başkanı Cemal Emir ile eski ilçe başkanı Faruk Özdemir, başkanlık için yarıştı. Özdemir'in konuşması sırasında kongrede tansiyon yükseldi.

Faruk Özdemir

KALP KRİZİ GEÇİREN ESKİ BAŞKAN KURTARILAMADI

Konuşmasının ardından yerine oturan Özdemir, kalp krizi geçirdi. Kongre alanında yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özdemir'in daha önceden de kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Yol arkadaşımız Faruk Özdemir'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Partimizin Etimesgut İlçe Kongresi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Faruk Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!"

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika CHP Etimesgut İlçe Başkanı Kongre Sırasında Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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