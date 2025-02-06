CHP Gaziantep'te Deprem Dayanışmasını Vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Gaziantep'te Deprem Dayanışmasını Vurguladı

CHP Gaziantep\'te Deprem Dayanışmasını Vurguladı

CHP'li yöneticiler Gaziantep'te depremler sonrası dayanışmayı ve birlikte çalışmanın önemini belirtti.

06.02.2025 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP genel başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Yankı Bağcıoğlu, Gaziantep'te basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Nazlıaka, partisinin Gaziantep İl Başkanlığındaki toplantıda, bu şehre sürekli ziyaretler gerçekleştirip kent halkının sorunlarına ses katmaya çalıştıklarını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri dolayısıyla Gaziantep'te bulunduğunu ifade eden Nazlıaka, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bu dönemde hakikaten milletçe en önemli özelliklerimizden biri olan dayanışmanın en güzel örneklerini yaşadık ve yurttaşlarımız bu dayanışma ruhunu en güzel şekliyle hissettirdi. Aynı zamanda CHP'li belediyeler bu konuda ellerinden geleni yaptılar." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu da 17 Ağustos 1999 depremini yaşadığını anımsatarak, vatandaşların acısını yürekten paylaştığını dile getirdi.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu ve bu konuda birlik olup çalışmalar yapılması gerektiğini anlatan Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bir faciada, bir kazada ders almak esastır. Kayıpları belki geri getiremeyiz, acıları belki dindiremeyiz ama müteahhitlik döneminde benzer olayların yaşanmasına engel olabiliriz. Kayıplarımızı azaltabiliriz, kaldı ki görüyorsunuz kuzeyde İstanbul bölgesi aynı risk altında, Ege Denizi şu anda beşik gibi sallanıyor. İzmir ve mücavir bölgeleri başta olmak üzere Muğla ve Aydın, aynı şekilde risk altında. Dolayısıyla bu bir Türkiye gerçeği ama bu gerçeği kabullenip hiçbir şey yapmamak da uygun değil."

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Yankı Bağcıoğlu, Yerel Haberler, Aylin Nazlıaka, gaziantep, Politika, Türkiye, Sağlık, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Gaziantep'te Deprem Dayanışmasını Vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 03:31:57. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Gaziantep'te Deprem Dayanışmasını Vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.