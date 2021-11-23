CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Ağrılılarla bir araya geldi - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki milletvekilleri çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki milletvekilleri esnafla buluştu. Heyet, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğini de ziyaret ederek burada açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ağrı'yla helalleşmeye geldiklerini söyleyerek, "Okuma ve yazmayı yeni öğrenen çocukların ilk duyduğu şeylerden biri Ağrı. Türkiye'ye en yüksekten bakan bir ildir Ağrı. Bizim bir helalleşme çağrımız oldu biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi sadece kendi sorumlu alandan değil, Türkiye'deki kanamaya devam eden yaraların kapanması için toplumun helalleşmesi gerektiğini ifade etti. Ağrılının kaderi İstanbul'da sıvacılık yapmak değil, Malatya'da kalorifercilik yapmak değil. Ağrı'da doğan çocukların kaderi yoksulluk ve işsizlik değil. Bu nedenle bizde Ağrı'yla helalleşmek gerektiğini düşünüyoruz. Bu helalleşmeye buradan başlayacağız ve Ağrı'nın sanayisiyle, ticaretiyle sağlayacağız. Ağrı'daki eğitimle Türkiye'deki diğer illerin eğitimini birbirine yaklaştırmamız gerekiyor. Bir muhalefet partisi sadece eleştirmez, sorumlu bir muhalefet partisi kendi düşünce ve görüşlerini hem kamuoyuyla paylaşır hem de ülkeyi yönetenlerle paylaşır. Bunların hepsini paylaştık" dedi.

Daha sonra Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Ağbaba, vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi. - AĞRI