CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan "Sıla Yolu" projesini anlattı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan "Sıla Yolu" projesini anlattı Açıklaması

29.07.2022 13:42
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan "Sıla Yolu" projesini anlattı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda partisinin "Sıla Yolu" projesini tanıttı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda partisinin "Sıla Yolu" projesini tanıttı.

Tezcan ve beraberindeki heyet, Kapıkule Sınır Kapısı'na gelerek basın mensuplarına "Sıla Yolu" projesi hakkında bilgi verdi.

Milletvekilleri, belediye başkanları ve parti üyeleriyle önemli bir projeyi başlatmak için bir araya geldiklerini anlatan Tezcan, projeyle yurt dışında yaşayan Türkleri hem Türkiye'ye girişte hem de çıkışta karşılayacaklarını söyledi. "Sıla Yolu" projesi kapsamında Kapıkule'nin girişinde gurbetçileri karşılayacak bir masa oluşturduklarını anlatan Tezcan, şöyle devam etti:

"Kapıkule Sınır Kapısı özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye giriş yaptığı en önemli kara yolu gümrük girişi. Avrupa'da birinci, dünyada ikinci büyüklükte giriş yapılan gümrük kapısı. Vatandaşlarımızla burada buluşmak, onları gelirken karşılamak, giderken uğurlamak üzere burada izin döneminde parti görevlilerimiz kendileriyle buluşacak. Sıla Yolu projemizde bizim buradaki masamızda önce Genel Başkan'ımızın bir mektubunu kendilerine takdim edeceğiz. Ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza dönük önemli düşüncelerimizi ve projelerimizi içeren broşürlerimizi takdim edeceğiz ve onların sorunlarını tespit etmek üzere söyleyeceklerini not edeceğimiz bir küçük anket niteliğinde sorun tespiti notlarını alacağız."

Tezcan, yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarını bildiklerini, bunun çözümü konusunda hazırlıkların tamamladığını belirtti. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların ülkeye verdiği desteğin ne kadar önemli olduğunu bildiklerini, bu nedenle onların problemlerinin çözülmesi gerektiğini aktaran Tezcan, şunları kaydetti:

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bizim kardeşlerimiz. Onlar sadece Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağı zaman hatırlayacağımız kişiler değil. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birçok sorunu var. Gümrük girişlerinde uzun bekleme sürelerinden tutun yol güvenliğine kadar. Bunları çözmeye yönelik ne yazık ki ciddi adımlar atılmamış. Bir başka konu, yurt dışında yaşayan vatandaşların buraya getirdikleri araçlarını uzun bir süre Türkiye'de bulundurma hakkı ne yazık ki sağlanmıyor. Yurt dışından getirdikleri telefonları uzun bir süre burada kullanma hakkı ne yazık ki sağlanmıyor. Emeklilikle ilgili, emekli maaşlarıyla ilgili sorunları var."

Yurt dışında yaşayan vatandaşların en önemli meselelerden birinin de temsil sorunu olduğunu savunan Tezcan, "Yurtdışında vatandaşlarımız oy veriyor. Verdikleri oy Türkiye'de 81 ilin sandıklarına dağıtılıyor ve hiçbirisi kendi milletvekilini seçemiyor. Yurt dışı seçim çevresinin tıpkı 81 ildeki seçim çevreleri gibi ayrı bir il gibi düşünülüp yurt dışının başlı başına bir seçim çevresi olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tezcan, konuşmasının ardından gurbetçilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Programa CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

YORUMLAR
500
Bülent Tezcan: 'Yurt Dışının 81 İldeki Seçim Çevreleri Gibi Düşünülüp Başlı Başına Bir Seçim Çevresi Olmasını İstiyoruz' Bülent Tezcan: 'Yurt Dışının 81 İldeki Seçim Çevreleri Gibi Düşünülüp Başlı Başına Bir Seçim Çevresi Olmasını İstiyoruz' Bakan Varank'tan CHP'li Özgür Özel'e 'dayı' göndermesi Açıklaması Bakan Varank'tan CHP'li Özgür Özel'e 'dayı' göndermesi Açıklaması
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Sıla, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan 'Sıla Yolu' projesini anlattı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:26 Galatasaray'da dünyaca ünlü 10 numara gündeme geldi
13:12 Putin'den Erdoğan'a 'tahıl koridoru' jesti! Türkiye'ye yatırım için 15 miyar dolar göndereceği belirtildi
13:01 Dua Lipa'nın konser verdiği salonda havai fişek patlatıldı! Yaralıların olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı
13:00 Yeni evlerinin duvarından kan sızıyor! Gözlerine uyku girmiyor
12:38 MEB okulların açılacağı tarihi açıkladı! İşte yeni eğitim öğretim döneminin takvimi
12:11 Avustralya'da bir vücut geliştirme fenomeni, çocuğunun yanında verdiği müstehcen pozu paylaşınca veliler ayaklandı
12:09 Avustralya'nın ilk başörtülü milletvekili Fatima parlamentoda: Başörtüsünü gururla takın
11:59 Bu yüksek maaşı kim ödeyecek? Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tutkusu nedeniyle İngiltere'yi terk ediyor
11:52 Lama'yı sevmek isteyen kadın suratına tükürük yedi: Ya bu hayvanlar tükürmeye dün mü başladı?
11:46 Kamuda yeni bir döneme girildi! Memurların sakal bırakması artık serbest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 13:43:05. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan "Sıla Yolu" projesini anlattı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement