Salıcı: "Düzenleme yasalaşırsa biz karşı çıkacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, altılı masa etrafında toplanan siyasi partiler olarak seçim güvenliğiyle ilgili bir komisyon oluşturduklarını belirterek, "Dolayısıyla vatandaşlarımızın güven içinde seçime gitmesi, sandığa gitmesi ve aslında başlamış olan bu değişim sürecinin sandıkta sonuçlanması için elimizden gelen her türlü çabayı, her türlü demokratik katkıyı sunacağız." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Salıcı, ekonominin sıkıntıda olduğunu belirterek, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi.

Türk lirasının değer kaybettiğini, enflasyonun yükseldiğini ifade eden Salıcı, Türkiye'nin yüzde 70 enflasyonla dünyada ilk sıralara yerleştiğini, yüzde 122'lik üretici enflasyonuyla dünya şampiyonu olduğunu ileri sürdü.

Türkiye'nin tarihinde ilk kez iç borca ödenecek faizin ana parayı geçtiğini, ağır bir ekonomik sarmal içinde olunduğunu savunan Salıcı, vatandaşın geliri akmadığı için enflasyon altında ezildiğini ifade etti.

Salıcı, UYAP'a göre 31 Aralık 2021'de 22 milyon 571 icra dosyası olduğunu, 5 ay sonra ise 23 milyon 497 bin 126'ya yükseldiğini aktardı.

TÜRK-İŞ'in açlık sınırı ve yoksulluk sınırı hesaplaması yaptığını ve bunu da kamuoyuyla paylaştığını hatırlatan Salıcı, en son açlık sınırı rakamlarının 6 bin 17 lira olarak belirlendiğini hatırlattı. Salıcı, asgari ücretin 4 bin 253 lira olduğu bir ülkede eğer açlık sınırı 6 bin 17 lira ise durumun ağır ve vahim olduğunu ifade etti.

SADAT Yönetim Kurulu Üyesi Ersan Ergür'ün tweet attığını daha sonra ise sildiğini aktaran Salıcı, Ergür'ün sosyal medya hesabında ağır ifadeler olduğunu savundu.

Ergür'ün tweetini eleştiren Salıcı, "Ne demek bu tweet? Türkiye'de vatandaşın seçime dair düşüncesini, seçimin hakkaniyetli bir şekilde yapılacağına ve sandık yoluyla iktidarın el değiştireceğine olan inancını, güvenini sarsmaya yönelik bu tür tavırların tam karşısında olacağız. Biz kuvayımilliyeciyiz. Ne SADAT'tan ne SADAT gibi adı kamuoyunda çok konuşulmayan varsa başkalarından korkumuz yok." diye konuştu.

Salıcı, "Biz altılı masa etrafında toplanan siyasi partiler olarak seçim güvenliğiyle ilgili bir komisyon oluşturduk. Dolayısıyla vatandaşlarımızın güven içinde seçime gitmesi, sandığa gitmesi ve aslında başlamış olan bu değişim sürecinin sandıkta sonuçlanması için elimizden gelen her türlü çabayı, her türlü demokratik katkıyı sunacağız." ifadesini kullandı.

"Düzenleme yasalaşırsa biz karşı çıkacağız"

CHP'li belediye başkanlarına ve belediyelere yönelik operasyonlar yapıldığını ileri süren Salıcı, bunların CHP'nin yaptığı hizmetleri engelleme çabası olduğunu öne sürdü.

Vatandaşın CHP'li belediyelerden duyduğu memnuniyeti ortadan kaldırmak için İçişleri Bakanlığında ve MASAK'ta belediyelere yönelik siyasi operasyonlar için birimler kurulduğunu iddia eden Salıcı, gelecek süreçte bu operasyonların daha da artacağını, CHP'li siyasilere, belediye başkanlarına "güvenilmez" duygusu yaratılacağını ve algı operasyonlarının süreceğini ileri sürdü.

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeler içeren "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin Meclise sunulduğunu belirten Salıcı, "Sunulan teklif basın ve ifade özgürlüğünü daha da geriye götürecek. Teklif sadece gazetecilere değil sosyal medya kullanıcısı vatandaşlara ve bilişim, internet sektöründe çalışanlara da baskıyı artıracak bir düzenleme." ifadesini kullandı.

Salıcı, "Düzenleme yasalaşırsa biz karşı çıkacağız, Meclis'te bütün gücümüzle bu düzenlemenin yasalaşmaması için karşı çıkacağız. Ama bu düzenleme yasalaşırsa, Cumhuriyet tarihinin en ağır sansür ve otosansürü yaşanacak, baskılar bu kadar fazlayken bu baskı ve sansürü daha da artıracak bir düzenleme ile karşı karşıya olacağız." diye konuştu.

RTÜK'ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada paylaştığı açıklamayı yayınlayan televizyon kuruluşlarının yasa ihlali yaptığını değerlendirerek Tele 1, KRT ve Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulamasını eleştiren Salıcı, "RTÜK'ün bu yaklaşımını kabul etmiyoruz. RTÜK'ün bu yaklaşımına yönelik olarak onların şimdiye kadar yürütmüş oldukları bu baskıcı zihniyete karşı duruyoruz." dedi.

"Sayın Genel Başkanımız iddiasının arkasında"

Salıcı, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bugün enflasyon ve vatandaşın alım gücüne ilişkin yaptığı açıklamaları değerlendirmesi istenen Salıcı, "Sayın Nebati'nin söylediği sözlere bence onu dinleyenler de inanmıyor. Sayın Nebati de bu sözlere inanmıyor zaten ama görev gereği bunları söyleyen bir noktada." dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Teröre destek veren ülkelerin kesinlikle NATO'ya girmesine biz evet demeyiz' dedi. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Salıcı, "Recep Tayyip Erdoğan ne zaman bir şeye 'olmaz' dese arkasından bir anda oluveriyor. Dolayısıyla muhtemelen önümüzdeki günlerde bu NATO'ya girişine karşı çıktığı ülkelere yeşil ışık yakabilir." yanıtını verdi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili 'kaçacak' iddiasına sert yanıt verdi ve Menderes dönemini hatırlattı, dava da açtı. Kılıçdaroğlu hala iddiasının arkasında mı?" sorusu üzerine Salıcı, "Sayın Genel Başkanımız iddiasının arkasında." dedi.