CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Genel Başkan Yardımcı Erhan Adem, Niğde'de esnaf ziyaretinde bulundu.
Başarır ve Adem, Yeni Çarşı, Dr. Sami Yağız ve Paşakapı caddelerinde esnafla sohbet etti, CHP'nin Niğde Belediye Başkan adayı Hulus Özden'e destek istedi.
Başarır, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Niğde'de adaylarına ilgi gösterildiğini söyledi.
Türkiye'nin her yerinde adaylarına karşı bir ilgi olduğunu belirten Başarır, şunları kaydetti:
"Ama Niğde evladına, çocuğuna sahip çıkacak ve sahip çıktığını görüyorum, çok mutlu oluyorum. Sabah genel başkan yardımcımız, il başkanımızla beldelerimizi gezdik, pazarı gezdik, esnafı gezdik. En çok emekli şikayetçi, emekli gerçekten çok mutsuz. 16 milyon emekli açlığa terk edilmiş. Çiftçi aynı şekilde. Genç işsizler aynı şekilde. İşte o yüzden biz halka dokunan, insanlara dokunan, belediye bütçesini halkının emrine sunan belediye başkanlarıyla çıktık, tıpkı İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Hatay'da sayamadığım birçok belediye gibi. Her şey çok güzel olacak."
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ta PKK'nın, terörün ve terör örgütünün bitirilmesi için bir takım anlaşmalara varıldığını belirtti. Destici, Irak hükümeti ve diğer komşu ülkelerin bu anlaşmalara uygun hareket etmesini umduklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin teröre harcadığı paranın yatırıma ve istihdama harcansaydı bugün daha güçlü bir ekonomisi olabileceğini ifade etti. Destici, Cumhur İttifakı'nın 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi bu seçimde de büyükşehir belediyelerinde ittifak halinde olduklarını belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'da İlkadım ve Canik ilçelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Yılmaz, esnafın sorunlarını dinleyerek, seçim sürecinde halkın içinde olduklarını ve şehri daha yaşanabilir hale getirmek için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, yerel seçimlerin sadece belediye başkanı ve meclis üyelerini seçmekle kalmayıp, şehrin ve ülkenin geleceğini şekillendirecek bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa'da seçim çalışmalarını sürdürerek esnafı ziyaret etti. Babacan, kısıtlı imkanlarla bir seçim kampanyası yürüttüklerini belirterek, adaylarının kendi imkanlarıyla ya da bağışlarla kampanya yürüttüğünü ifade etti. Babacan, milletin sağduyusunu dinlemesi ve sandıkta gönüllediği partiye desteğini vermesi gerektiğini vurguladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Çanakkale'de yaptığı açıklamada, şehit ailelerinin ve gazilerin ekonomik sorunlarının dayanılmaz boyutlara ulaştığını ve sağlık sorunlarının acil çözüm beklediğini belirtti. Bağcıoğlu, hükümete çağrıda bulunarak, gazilere gereken desteğin verilmesini talep etti.
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, emeklilere yönelik bir video paylaşarak Türkiye'de emeklilerin ekonomik açıdan zorluklar yaşadığını dile getirdi. Salıcı, emeklilere yapılan zam tartışmalarının bile oyalandığını ve seçim hesaplarıyla memur ve işçi emeklilerine eziyet edildiğini belirtti. Ayrıca, emekli vatandaşların et ve ekmek kuyruklarına girdiğini ve Emekliler Yılı ilan edilen 2024'te bu durumun nasıl yaşandığını sorguladı. Salıcı, emeklilerin lüks talepleri olmadığını, sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak ve biraz da keyif yapmak istediklerini vurgulayarak, emeklilere yaşama hakkı tanınmasını istedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, CHP'nin milletin aklıyla alay ettiğini ve deste deste paralarla oyunun iyice kirlendiğini söyledi. Erdoğan, Van halkına seslenerek, 31 Mart'ta sandıkta bu sinsi ve kirli oyunların hesabını sormalarını istedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin 21 yılda 5 kat büyüdüğünü, 230 milyar dolarlık milli gelirin 1 trilyon 119 milyar dolara çıkarıldığını söyledi. Bolat, Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen Tarihi Kent Meydanı Cephe İyileştirme ve Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde, memleketinde hemşehrileriyle bir araya geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Manisa'da seçim çalışmalarına devam etti. Uysal, partisinin il başkanlığını ziyaret ettikten sonra Hatuniye Camisi'nde cuma namazını kıldı ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Uysal, yaptığı açıklamada, seçimlerin vatandaşların kendi kaderlerine hakim olduğu günler olduğunu vurgulayarak, vatandaşların bu ülkenin ev sahibi olduğunu göstermelerini istedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, su olmazsa tarım olmaz diyerek sulama projelerinin önemine dikkat çekti. Yumaklı, Gölcük Barajı'nın projesinin ihalesinin bu yıl gerçekleştirileceğini ve Sındırgı Ovası ile Balıkesir Ovası'nı içine alacak alanların sulamalarının kapalı sistemlere alınması için planlamaların başladığını belirtti. Ayrıca, tarımsal üretimi artırmak için kapalı devre sulama sistemlerine ağırlık vereceklerini ifade etti.
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