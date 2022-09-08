CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kafeler, yöresel yemek lokantaları, dokuma atölyeleri, iğne oyası kooperatiflerinin bulunduğu Kocahan'da iş yeri sahibi ve çalışanlara kolaylıklar diledi, bir süre sohbet etti.

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Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Nallıhan, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Nallıhan'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika

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