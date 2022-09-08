CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Nallıhan'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Nallıhan'da esnafı ziyaret etti

08.09.2022 14:19
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Nallıhan'da esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, partisince Nallıhan ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen "Kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum örgütü temsilcileri" buluşmasının ardından dükkanları gezerek, esnafla görüştü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kafeler, yöresel yemek lokantaları, dokuma atölyeleri, iğne oyası kooperatiflerinin bulunduğu Kocahan'da iş yeri sahibi ve çalışanlara kolaylıklar diledi, bir süre sohbet etti.

Bazı dükkanlara giren Kılıçdaroğlu, ziyaret sırasında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Nallıhan, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Nallıhan'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Nallıhan'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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