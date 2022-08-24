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Killik, "Programa Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Kendisi, 100. yılı olması sebebiyle bu seneki törenlerde özellikle yer almak istedi. 25 Ağustos gecesi saat 23.00'te Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünde toplanarak 15 kilometrelik dağ yolundan Kocatepe'ye yürüyeceğiz. Yol boyunca Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bizimle birlikte olacak." ifadesini kullandı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, bu sene Büyük Taarruz'un 100. yılı olduğunu, Türkiye 'nin her yerinden gelecek binlerce gençle Afyonkarahisar'da buluşarak Kocatepe 'ye çıkacaklarını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › CHP lideri Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un yıl dönümünde gençlerle beraber 15 kilometre yürüyecek - Son Dakika

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