CHP lideri Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un yıl dönümünde gençlerle beraber 15 kilometre yürüyecek

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, bu sene Büyük Taarruz'un 100. yılı olduğunu, Türkiye'nin her yerinden gelecek binlerce gençle Afyonkarahisar'da buluşarak Kocatepe'ye çıkacaklarını aktardı.
Killik, "Programa Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Kendisi, 100. yılı olması sebebiyle bu seneki törenlerde özellikle yer almak istedi. 25 Ağustos gecesi saat 23.00'te Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünde toplanarak 15 kilometrelik dağ yolundan Kocatepe'ye yürüyeceğiz. Yol boyunca Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bizimle birlikte olacak." ifadesini kullandı.
Killik, yürüyüşün ardından şafak vakti 300 gencin, Kocatepe Anıtı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını oluşturacağını kaydetti.
Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili davada tutuklanmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a adalet yürüyüşü başlatmıştı. Yürüyüş, 15 Haziran 2017'de Ankara'da Güvenpark'ta başlamış, 9 Temmuz 2017'de Maltepe'de sonlanmıştı.
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