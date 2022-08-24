CHP lideri Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un yıl dönümünde gençlerle beraber 15 kilometre yürüyecek - Son Dakika
Üye Girişi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un yıl dönümünde gençlerle beraber 15 kilometre yürüyecek

24.08.2022 11:37

Daha önce "Adalet yürüyüşü" kapsamında Ankara'dan İstanbul'a yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de Büyük Taarruz'un yıl dönümü sebebiyle CHP Gençlik Kolları ve Afyon İl Başkanlığının düzenleyeceği etkinliğe katılarak 15 kilometre yürüyecek.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, bu sene Büyük Taarruz'un 100. yılı olduğunu, Türkiye'nin her yerinden gelecek binlerce gençle Afyonkarahisar'da buluşarak Kocatepe'ye çıkacaklarını aktardı.

15 KM YÜRÜYECEKLER

Killik, "Programa Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Kendisi, 100. yılı olması sebebiyle bu seneki törenlerde özellikle yer almak istedi. 25 Ağustos gecesi saat 23.00'te Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünde toplanarak 15 kilometrelik dağ yolundan Kocatepe'ye yürüyeceğiz. Yol boyunca Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bizimle birlikte olacak." ifadesini kullandı.

ŞAFAK VAKTİ ATATÜRK'ÜN İMZASINI OLUŞTURACAKLAR

Killik, yürüyüşün ardından şafak vakti 300 gencin, Kocatepe Anıtı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını oluşturacağını kaydetti.

Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un yıl dönümü nedeniyle 15 kilometre yürüyecek

ADALET YÜRÜYÜŞÜ YAPMIŞTI

Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili davada tutuklanmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a adalet yürüyüşü başlatmıştı. Yürüyüş, 15 Haziran 2017'de Ankara'da Güvenpark'ta başlamış, 9 Temmuz 2017'de Maltepe'de sonlanmıştı.

YORUMLAR
500
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu: Güçlü bir ihtimal olabilir Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu: Güçlü bir ihtimal olabilir Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Niğde Programına Katıldı Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Niğde Programına Katıldı
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Kemal Kılıçdaroğlu, Afyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un yıl dönümünde gençlerle beraber 15 kilometre yürüyecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:46 Aleyna Tilki'nin 17 yaşına giren kardeşi Ayça Tilki, doğum gününde playboy tavşanı kıyafeti giydi
12:30 Fransız basını yazdı! Fenerbahçe ile Galatasaray, Lyon ile sözleşmesini uzatmayacak Moussa Dembele'yi transfer etmek için kolları sıvadı
12:24 Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na KYK cevabı: Cumhuriyet tarihinin en yükseği
12:39 17 yaşındaki Suriyeli Mecit'i, sigarası yok diye bıçakladılar!
12:14 Didem Arslan Yılmaz'dan konuğunun kıyafetine tepki gösterdi: Bu ne ya arkadaşlar?
11:44 AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Öğlen saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek
11:36 Fenerbahçe, sezona bomba gibi giren Valencia'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti
11:37 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un yıl dönümünde gençlerle beraber 15 kilometre yürüyecek
11:30 Eşini ve 3 kızını katleden cani hakkında korkunç gerçek ortaya çıktı! Komşular engellemiş
11:22 Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 13:13:23. #1.13#
SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un yıl dönümünde gençlerle beraber 15 kilometre yürüyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement