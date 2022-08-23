Kılıçdaroğlu: Siyaseti bu millet için yapacağız - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu: Siyaseti bu millet için yapacağız

23.08.2022 12:23
Kılıçdaroğlu: Siyaseti bu millet için yapacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fabrikada binlerce işçinin çalıştığı bir Türkiye'yi inşa edeceklerini belirterek, "Biz siyaseti cebimiz için değil, köşeyi dönmek için değil, kul hakkı yemek için değil, bu millet için yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fabrikada binlerce işçinin çalıştığı bir Türkiye'yi inşa edeceklerini belirterek, "Biz siyaseti cebimiz için değil, köşeyi dönmek için değil, kul hakkı yemek için değil, bu millet için yapacağız" dedi.

Partisinin grup toplantısı için Niğde'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şadırvan Park'ta toplanan vatandaşlara seslendi. Alın terinden ve kul hakkından yana olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, tefecilerin adamı olmadığını kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Biz halktan yanayız. Herkesin kazandığı, herkesin mutlu olduğu bir Türkiye'den yanayım. Kardeşi kardeşe düşman ettiler. Türkiye'nin bu girdaptan çıkması lazım, bunun mücadelesini veriyorum. Sadece ben değil, 6 lider bunun mücadelesini yapıyoruz. 6'lı masa dediğimiz insan hakları konusunda, kul hakkı konusunda, topluma saygı konusunda bir araya geldik, bir aradayız. Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte göreceksiniz, haramilerin saltanatını yıkıp halkın iktidarını kuracağız" dedi.

'SABIRLA SANDIĞI BEKLEYECEĞİZ'Çiftçilerin yaşadığı sorunlardan bahseden Kılıçdaroğlu, tarımın stratejik bir sektör olduğunu ve çiftçilerin olmaması halinde 85 milyonun aç kalacağını anlattı. Bu sorunu Ankara'dakilerin duyması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Sizler de oylarınızla duyuracaksınız. Tek bir şey istiyorum. Sandık gelecek, sabırla sandığı bekleyeceğiz. Tahrik edecekler. Sokağa çıkmamızı sağlamak için her türlü tahriki yapacaklar. Sakin olacağız, sabırlı olacağız. Sandık gelecek, Allah nasip ederse demokratik yollarla hakkını teslim edeceğiz. Yani indireceğiz. Yani haramilerin düzenine, saltanatına hep beraber demokratik yollarla son vereceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Sevgili genç kardeşim, kimse umutsuzluğa kapılmasın burası güzel bir ülke. Bu güzel ülkede hepimiz birbirimizi kucaklayarak yaşayabiliriz. Bu güzel ülkede hepimiz huzur içinde bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında mahallelerinde, parklarında gezebiliriz. Sorunlarından arındıracağız inşallah Türkiye'yi sorunu olmayan bir ülke yapacağız. Bunun mücadelesini vereceğiz" diye konuştu. 'ESNAF BAKANLIĞI KURACAĞIZ'Esnafa sahip çıkarak Esnaf Bakanlığı kuracaklarını aktaran Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu'nun içini boşalttılar. Her fabrika bir kaledir. Her fabrikanın ürettiği, her fabrikada yüzlerce, binlerce işçinin çalıştığı bir Türkiye inşa edeceğiz, yoksa biz niye siyaset yapıyoruz? Biz siyaseti cebimiz için değil, köşeyi dönmek için değil, kul hakkı yemek için değil, siyaseti bu millet için yapacağız."


YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu, Niğde'de...: 'Ben Beşli Çetelerin, Tefecilerin Değil Esnafın, Çiftçinin, Alın Teri Dökenlerin Adamıyım' Kılıçdaroğlu, Niğde'de...: 'Ben Beşli Çetelerin, Tefecilerin Değil Esnafın, Çiftçinin, Alın Teri Dökenlerin Adamıyım' Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yabancı basına Türkiye'yi şikayet edenlere acıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yabancı basına Türkiye'yi şikayet edenlere acıyoruz
Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Siyaseti bu millet için yapacağız - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:02 Bakan Nureddin Nebati'den çarpıcı sözler! Enflasyonda düşüş için tarih verdi
11:46 Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Civan Canova için düzenlenen törende Nursel Köse ve Nesrin Cavadzade gözyaşlarına hakim olamadı
11:42 Kepçeyi salıncak yapan işçilerin tehlikeli eğlencesi!
11:50 Sosyal konut projesinin detaylarını Bakan Murat Kurum anlattı: Asgari ücretliler ödeyebilecek
11:13 Seveni kadar sevmeyeni de çok! İşte zengin besin kaynağı yeşil mercimeğin faydaları...
11:13 Çöp evde bulunan şarkıcı Engür Kalender'in "Beni bu eve Gülben Ergen kilitledi" sözlerine yalanlama: Eminim doğrudur, anahtar cebimde!
11:03 Sağlık Bakanı Koca tarih verip uyardı: 65 yaş üstü hatırlatma dozlarını yaptırmalı
10:57 Bakan Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarına vize vermeyen AB ve ABD'yi eleştirdi: Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak için yapıyorlar
10:54 Güne yükselişle başlayan altının gramı 1.012 liradan satılıyor
10:54 Kahramanmaraş'ta yabancı uyruklu bir ailenin bebeği beyni kafatasının dışında doğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 12:23:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Siyaseti bu millet için yapacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement