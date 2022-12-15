Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun davası varken neden Almanya'ya gittiniz?" sorusunu yanıtladı: Beraat ya da erteleme bekliyordum - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun davası varken neden Almanya'ya gittiniz?" sorusunu yanıtladı: Beraat ya da erteleme bekliyordum

15.12.2022 11:03

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı Halk TV canlı yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak kararına dair konuştu. Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen "İmamoğlu'nun davası varken neden Almanya'ya gittiniz?" sorusuna "Beraat kararı çıkar ya da ertelenir diye düşünüyordum. Böyle bir karar beklemiyordum" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV ekranlarında soruları yanıtladı. İmamoğlu'nun davasının olduğu gün Almanya'ya gitmesi hakkındaki eleştirilere de yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kararı açıklanırsa beraat ya da ertelenir diye bekliyordum. Bakılırsa normalde bu beraattır dediler. Benim İngiltere'de benim Amerika'ya gidişim Türkiye'nin hızla büyümesi ve kalkınmasıdır. Türkiye'nin bu kısır tartışmalardan çıkması gerekiyor" dedi.

"ALMANYA ZİYARETİ İÇİN RANDEVULAR ALINMIŞTI"

Almanya ziyaretinin önceden planlandığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu gezileri yaparken, onların ve bizim müsait olduğu zaman dilimi içerisinde randevular alınıyor. Biz İngiltere'den sonra vizyon toplantısını yaptık ve sonrasında Almanya'ya ziyareti planladık. İmamoğlu'nun davasında bilirkişi raporları da belliydi zaten. Dolayısıyla biz beraat bekliyorduk" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'U KAYDETMEK ONUN İÇİN BİR YARA OLDU"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Bunu rahatlıkla söyleyebilirim, zalimin erken gitmesi için zulmün aksın derler. Saray'ın yaptığı açıkça bu. İstediği yere istediği hakimi atayabiliyor, istediği kararı çıkartabiliyor. İstanbul'un rantlarını bir şekilde devşirmek istiyor. İstanbul'u kaybetmek onun için bir yara oldu. Şimdi Türkiye'yi de kaybediyor. Olması gereken yargının bağımsız olmasıdır ama yargı hukukun üstünlüğüne göre karar vermiyor. Bu milli iradeye darbedir. Bir yargıç aldığı talimatla siyasi getirme cüreti gösterebiliyor. Asla ve asla zalimin karşısında bir milim bile geri adım atmayacağız. Aksine mücadele edeceğiz, kimse karamsarlığa kapılmasın.

"ADALETİN ZERRESİ KALDIYSA KARAR İSTİNAFTAN DÖNMELİ"

Şimdi siz CHP'nin elini kolunu bağlıyorsunuz. Onlar hukuk dışı yola saparak ve yargıçların güçlerini arkalarına alarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Biz halkın gücünü almak istiyoruz. Halkın iradesine darbe yapan bir anlayış demokrasilerde yoktur. Eleştirilerime rağmen şunu söylemek isterim, hala bu ülkede hakkın hukukun ne olduğunu bilen namuslu ve yürekli yargıçlarımız var. Biz o yargıçlara, hakimlere güveniyoruz. Onlar da bu gidişten rahatsız. Efendim neden istinaftan dönmesin. Adaletin zerresi kaldıysa dönmesi lazım.

"DEMOKRASİNİN NASIL OLDUĞUNU HERKES GÖRECEK"

Bu bir siyasi mücadeledir aynı zamanda. Hapishanelerde hak arayan insanlar var, tutsak şekilde tutuluyorlar. Osman Kavala neden içeride? Selahattin Demirtaş neden içeride? Askeri öğrenciler tutuklu. Askeri öğrenci darbe mi yapar yahu. Türkiye'de bir değişim yapılıyor, demokrasinin nasıl olduğunu herkes görecek. Göstereceğim. Kararın onanacağı düşüncesine sahip değilim. Bu ülkenin namuslu hakimleri, yargıçları var. Adaletsizliğe dur diyeceklerdir. Bir parça erdem, adalet duygusu kalmışsa bunu reddetmeleri gerekiyor."

YORUMLAR
500
CHP lideri Kılıçdaroğlu, canlı yayında İBB Başkanı İmamoğlu'nun adaylık ihtimalini yanıtladı CHP lideri Kılıçdaroğlu, canlı yayında İBB Başkanı İmamoğlu'nun adaylık ihtimalini yanıtladı İmamoğlu'nun yargılandığı gün Almanya'ya gittiği için eleştirilen Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye döndükten sonra konuştu İmamoğlu'nun yargılandığı gün Almanya'ya gittiği için eleştirilen Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye döndükten sonra konuştu

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Almanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, 'İmamoğlu'nun davası varken neden Almanya'ya gittiniz?' sorusunu yanıtladı: Beraat ya da erteleme bekliyordum - Son Dakika


Son Dakika
11:41 AK Partili Külünk'ten bomba İmamoğlu yorum: Buram buram düzmecelik kokan bir tiyatro izliyoruz, üretilmek istenen bir sahte kahraman kurgusu
11:14 6 yaşındaki çocuk gelin skandalında sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli adliyeye böyle götürüldü
11:08 Dünya Kupası'nda finale yükselen Fransa'nın teknik patronu Didier Deschamps, muhabirin Karim Benzema sorusunu duyunca kilitlendi kaldı
10:53 CHP lideri Kılıçdaroğlu, canlı yayında İBB Başkanı İmamoğlu'nun adaylık ihtimalini yanıtladı
10:41 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor
10:37 Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun davası varken neden Almanya'ya gittiniz?" sorusunu yanıtladı: Beraat ya da erteleme bekliyordum
10:33 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.075 lira seviyesinden işlem görüyor
10:35 Dünkü tartışma sonrası karşı karşıya gelen Seren Serengil ile Bircan Bali arasında soğuk rüzgarlar esti
10:22 Konya'da iki lise müdürü, liseli kızı elektrik ustası ile imam nikahı kıydırdı! Yaşanan skandal sonrası şahıslar hakkında tutuklama talep edildi
10:11 Ayrılık iddiaları sonrası Jorge Jesus'tan Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpecek ifadeler: Bir söz verdim ve bundan dönmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2022 11:54:45. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun davası varken neden Almanya'ya gittiniz?" sorusunu yanıtladı: Beraat ya da erteleme bekliyordum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement