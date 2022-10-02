CHP, İYİ Parti , Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti 'nin oluşturduğu Altılı Masa'nın ikinci tur görüşmelerine bugün başlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun ev sahipliğinde yapılan ilk görüşme, saat 14: 11'de başladı. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki makam odasında yapılan toplantı sürerken saat 18: 33'te altı liderin ortak yazılı açıklaması paylaşıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Politika › Altı muhalefet partisi genel başkanının CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi - Son Dakika

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