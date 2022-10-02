Altı muhalefet partisi genel başkanının CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi - Son Dakika
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Altı muhalefet partisi genel başkanının CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi

02.10.2022 21:14

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde altı muhalefet partisinin genel başkanlarının katıldığı toplantı sona erdi.

Atılı Masa'nın CHP ev sahipliğinde yapılan ikinci tur ilk görüşmesi sona erdi. Görüşme, yaklaşık 7 saat sürdü.

Altılı Masa'nın, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadiyle 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları, Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Altılı Masa'nın ikinci tur görüşmelerine bugün başlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde yapılan ilk görüşme, saat 14: 11'de başladı. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki makam odasında yapılan toplantı sürerken saat 18: 33'te altı liderin ortak yazılı açıklaması paylaşıldı.

Ortak açıklanın ardından, CHP Genel Merkezi'nden ilk olarak saat 20: 49'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çıktı. Akşener'in ardından sırasıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.

Görüşme yaklaşık 7 saat sürdü.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika Altı muhalefet partisi genel başkanının CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi - Son Dakika

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