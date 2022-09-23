CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de partisinin değerlendirme toplantısında konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sürekli yürümeye ve ilerlemeye kararlı olduğunu, partililerin yanında olduğunu bilmek istediğini belirterek "Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin." dedi.

TBMM CHP Grubunun 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir otelde başladı. CHP milletvekillerinin katıldığı toplantının açılışında konuşan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Elazığ programı sırasında reklam panolarına kendisi hakkında afişler asıldığını, haberi aldığında afişlerin kaldırılmamasını istediğini ve önünde bir fotoğraf verdiğini anlattı. "Bu ülkenin insanı kışkırtmalara, tahriklere asla ve asla kapı aralamayacaktır" diyen Kılıçdaroğlu, Elazığ insanının kendilerine kucak açtığını, tahriklere gelinmeyeceğini gösterdiğini söyledi.

Konuşmasında Merkez Bankasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Merkez Bankasının artık banka olmaktan çıktığının, TBMM tarafından verilen görevi yerine getirmediğinin, başka işlerle uğraştığının farkındayız. Hatırlarsanız biz '128 milyar dolar nerede?' diye afişler asmıştık ve geniş kitlelerin dikkatini çekmeye çalışmıştık. 128 milyar dolar buharlaştı ama yılbaşından bu yana 75 milyar dolar daha buharlaştı. Artık sormamız gereken soru 203 milyar dolar nerede ve kimlere verildi? Kimlere arka kapıdan satıldı, Merkez Bankası neden bu süreçte devre dışı bırakıldı, bunun sormamız lazım." diye konuştu.

"Bu tabloyu birlikte değiştireceğiz"

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, alınan önlemlerin ekonomide düzelmeye sebep olmadığını savunarak bu yılın ilk 8 ayında bütçeden faize çıkan paranın Kur Korumalı Mevduat da dahil 250 milyar liraya çıktığını söyledi.

Merkez Bankasının bankalara verdiği paranın faizinin yüzde 13'den yüzde 12'ye indirildiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

" AK Parti'ye, MHP'ye oy veren bütün kardeşlerime seslenmek isterim. Gidin herhangi bir bankaya, 'Kredi çekmek istiyorum.' deyin. Bakın bakalım size yüzde 12 faizle veriyorlar mı? Vermeyecekler. Yüzde 12 faizle kredi alan bankalar ne yapıyorlar? Bankaların karı son 1 yılda yüzde 500'ün üzerinde artış gösterdi. Esnafa, çiftçiye soruyorum, 'Sizin geliriniz bir yılda yüzde 500 arttı mı?' O zaman oturup düşüneceğiz. Bu tabloyu birlikte değiştireceğiz. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yoktur. "

"Benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum"

İktidar olduklarında demokrasinin, saydam devletin, halka hesap vermenin, dürüst çalışmanın ve devlette liyakatin nasıl olduğunu tüm dünyaya göstereceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, pamuk ve şeker pancarında fiyatların halen belirlenmediğini, şekerde 34 yıl sonra ithalat yapıldığını söyledi.

CHP olarak tarihi sorumluluğun farkında olmaları gerektiğini, birlikte çalışmak durumunda olduklarını anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben sürekli yürümeye ve ilerlemeye kararlıyım ve hiçbir şey beni inandığım yoldan geri çeviremez. Bu ülkeyi seven insanların, gerçek vatanseverlerin umutları ve duaları her yerde bizimle birlikte yürüyor, buna inanın. ve yine buna inanın bu mücadelede halk düşmanlarını birlikte yeneceğiz. Özgürlük, doğruluk ve adalete susamış halkımıza kurtuluşu beraber getireceğiz. Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum."

"Küçük tasarrufçuları soyanlara asla izin vermemelidir"

Konuşmasında borsada manipülasyonlar yapıldığını, küçük yatırımcının parasının buharlaştırıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulunun görevini yapması gerektiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Piyasada yatırımcının buharlaşan parası dün itibarıyla 5- 5,5 milyar dolardır. Aracı kurumların teminat açığı şeklinde ortaya çıkan batıkları ise 3-4 milyar lirayı buldu. Bir SPK yetkilisi, 'Sistematik risk yok.' diyor. Açık ve net söylüyorum; SPK yalan söyler mi? Maalesef yalan söylüyor. Sistematik bir risk var. Bakın uyardım, daha önce de uyardım, 'İzliyorum sizi, notumu alıyorum.' dedim. Blöf yapmadığımı da ifade ediyorum. Küçük yatırımcıyı soyanları isim isim biliyorum. Sadece ben değil, bu işin namuslu uzmanları da isim isim, firma firma bütün bunları biliyor. Hepsini bir kez daha uyarıyorum. Bu çaldığınız küçük yatırımcının paralarıdır. Açıkça söylüyorum. Bu paraları burnunuzdan fitil fitil getireceğim. Yazın bir yere. SPK aklını başına alsın ve görevini yapsın, yolsuzluk yapanlara, küçük tasarrufçuları soyanlara asla ve asla izin vermemelidir. Manipülatör gruplarını temizlemek zorundadır. Ahlaki ve etik değerleri egemen kılmak zorundadır."

Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de birer konuşma yaptı.

Açılış konuşmaları sonrası toplantı, basına kapalı devam etti.