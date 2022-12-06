CHP lideri Kılıçdaroğlu yeni videosunda AK Partili vekillere yüklendi: Erdoğan gözyaşlarınızı silsin - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu yeni videosunda AK Partili vekillere yüklendi: Erdoğan gözyaşlarınızı silsin

06.12.2022 00:47

Bütçe görüşmelerindeki konuşmasından 79 saniyelik bir video paylaşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha AK Partiye yüklenerek, "Şampiyonlar Ligi takımını görünce ağlamaya başladılar. Biz mi dedik her seferinde daha kötüsünü getirin, tarihin gördüğü en amatör ekiple milletin karşısına çıkın diye? Şimdi gidin Erdoğan'a, gözyaşlarınızı silsin" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda dün başlayan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, 3 Aralık'ta açıkladığı partisinin vizyon belgesine atıfta bulunarak, kurduğu kadronun Şampiyonlar Ligi kadrosu olduğunu söyledi.

"RONALDO VE MESSİ TÜRKİYE İÇİN OYNAYACAK"

Kılıçdaroğlu Meclis'te yaptığı konuşmada, "Biz bu saray Türkiye'sine karşı başka bir Türkiye vizyonu açıkladık. Bu Türkiye için 70 kişilik ekip, 7 gün 24 saat çalışacak ve dünyanın en iyileri ile çalışacak. Bakın bir futbol ligindeki gibi anlatayım size: Malum Dünya Kupası var. (Cristiano) Ronaldo ve (Lionel) Messi, Türkiye için oynayacak. Birinci Türkiye'nin ikinci Türkiye'yi sadakaya bağlama programını yırtıp atacaklar. O Türkiye'de dijital teknoloji, yapay zeka, makine öğrenimi, finansal teknolojiler ve yeşil enerji var. Herkes daha iyi bir yaşam, daha iyi bir düzen için çalışacak. Çocuklara yeni bir Türkiye hayali vereceğiz. Yeni bir siyaset üstü anlayışla liyakatle Türkiye'yi yöneteceğiz. O Türkiye'nin takımında siyasiler de var, siyaset üstü insanlar da var. Orada Daron Acemoğlu da var, Prof. Dr. Hakan Kara da var, Prof. Dr. Jeremy Rifkin de var, Refet Gürkaynak da var. Bu işin uzmanları ve bilim insanları var." ifadelerini kullandı.

"TAM BİR AMATÖR KÜME VAR KARŞIMIZDA"

Kılıçdaroğlu bu ifadeleri üzerine AK Partililerden gelen tepkilere "Niye ağlıyorsunuz. Bu ağlamanız ne zaman bitecek sizin. Az önce söyledim Şampiyonlar Ligi kadrosu karşısında gözleri ışıldayan fotoromanlar var. Vallahi tam bir amatör küme var karşımızda." diye yanıt verdi.

"GİDİN ERDOĞAN'A GÖZYAŞLARINIZI SİLSİN"

Meclis'te yaptığı konuşmaya dair 1 dakika 19 saniyelik video CHP lideri, tekrar AK Partililere yüklendi. CHP lideri paylaşımına, "Şampiyonlar Ligi takımını görünce ağlamaya başladılar. Biz mi dedik her seferinde daha kötüsünü getirin, o getirdiğinizi de görevden affını istetip kovun ve tarihin gördüğü en amatör ekiple milletin karşısına çıkın diye? Şimdi gidin Erdoğan'a, gözyaşlarınızı silsin…" notunu düştü.

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Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu yeni videosunda AK Partili vekillere yüklendi: Erdoğan gözyaşlarınızı silsin - Son Dakika


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