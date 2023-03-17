Kılıçdaroğlu destek topluyor! Sonraki durağı Hüseyin Baş'ın partisi BTP oldu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu destek topluyor! Sonraki durağı Hüseyin Baş'ın partisi BTP oldu

17.03.2023 17:29

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bağımsız Türkiye Partisi'ne ziyarette bulundu. BTP Genel Başkanı Baş'la görüşen Kılıçdaroğlu, "Devlette liyakatten ekonomiye, üniversitelerden depreme kadar, depremde yaşananlara kadar pek çok konu hakkında karşılıklı düşüncelerimizi ifade ettik" şeklinde konuşurken, Baş, "Umuyoruz, Türkiye adına çok doğru, çok güzel günler göreceğimiz bir süreçte olacağız." ifadelerine yer verdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesinin ardından siyasi partilere yönelik ilk ziyaretini bugün Milli Yol Partisi'ne yaptı. Kılıçdaroğlu, Milli Yol Partisi'nin ardından Bağımsız Türkiye Partisi'ni (BTP) ziyaret etti.

"TÜRKİYE'NİN PEK ÇOK SORUNU DİLE GELDİ"

Kılıçdaroğlu, BTP lideri Hüsen Baş'la görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından şunları söyledi: "Bağımsız Türkiye Partisi'ni ziyaret ettik. Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla beraber olduk. Türkiye'nin pek çok sorunu dile geldi bu toplantıda. Devlette liyakatten ekonomiye, üniversitelerden depreme kadar, depremde yaşananlara kadar pek çok konu hakkında karşılıklı düşüncelerimizi ifade ettik. Güzel bir ev sahipliği yaptılar. Sayın Genel Başkan'ın şahsında arkadaşlarına da partisine de yürekten teşekkür ederim."

"KENDİLERİ, BİR SİYASİ TECRÜBE ABİDESİ"

Hüseyin Baş ise şöyle konuştu: "Ben de Sayın Genel Başkan'ın nazik ziyaretlerinden ötürü çok teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisinin de ifade ettiği üzere, çok verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Zaten kendileri, malumunuz, bir siyasi tecrübe abidesi. Benim için de çok faydalı ve verimli bir sohbet oldu şahsen de. Türkiye'nin birçok meselesini istişare ettiğimiz bir toplantı oldu.

"TÜRKİYE ADINA ÇOK GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİMİZ SÜREÇTE OLACAĞIZ"

Bir masamız vardı. Bir Halil İbrahim sofrası olmasa da ikramlarda bulunmaya çalıştık. Sağ olsunlar, nazik çerçevede çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Ben de huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum kendisine. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde de kendilerine başarılar diliyorum. Umuyoruz, Türkiye adına çok doğru, çok güzel günler göreceğimiz bir süreçte olacağız. Biz de Türkiye adına, Türkiye'nin yarınları adına inşallah çalışmalarımızı yapıp kamuoyuyla süreç içerisinde paylaşacağız."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (2)
  • erdemir : sn kemal bey dayımın kahvesinede uğra.sana bir şekerli şerbet içirelim .sonra vekil pazarlığına başlayalım yarab ne günlere kaldık ya o gittiğin partiler sandalye partisi o kadarmı aciz duruma düştün vah chp vah. Cevap Yaz 2 28 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu destek topluyor! Sonraki durağı Hüseyin Baş'ın partisi BTP oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu destek topluyor! Sonraki durağı Hüseyin Baş'ın partisi BTP oldu - Son Dakika
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