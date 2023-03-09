Kılıçdaroğlu, yarın Malatya, cumartesi günü Kahramanmaraş'ı ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'na, bazı genel başkan yardımcılarının yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Parti Meclisini topluyor - Son Dakika

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