CHP Genel Başkanı Özel: "Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil" - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özel: "Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil"

CHP Genel Başkanı Özel: "Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ü ziyaret etti.

04.11.2024 20:43  Güncelleme: 20:52
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ü ziyaret etti. Özel, Ahmet Türk'ün yerine kayyum atanacak biri olmadığını söyleyerek, "Mardin'in Büyükşehir Belediye Başkanının kim olduğuna Recep Tayyip Erdoğan değil, Mardinliler karar verir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ü ziyareti sonrası Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. TUSAŞ'taki terör saldırısı sonrası Mardin programını iptal ettiğini belirten Özel, "En kısa sürede bu ziyareti yapacağımı söylemiştim" dedi. "Bu sabah Mardin'in iradesini tanımayan, 3'üncü kez kayyum atamaya kalktı" diyen Özel, şöyle konuştu:

"Ben haberi televizyonda gördüğüm anda yanımdaki arkadaşım 'Ahmet arkadaşı ziyaret edemeden görevden aldılar' dedi. Ben de 'Ahmet başkanı bugün ziyaret edeceğim' dedim. Mardin'in Büyükşehir Belediye Başkanının kim olduğuna Recep Tayyip Erdoğan değil, Mardinliler karar verir. Ben 1974 doğumluyum ve ben doğduğumda o CHP milletvekiliydi. Erdoğan İstanbul'da il başkanlığı yapıp, Beyoğlu Belediye Başkanı olmak istediğinde o SHP'den 2 dönem milletvekiliydi. 23'üncü, 24'üncü döneminde onunla bir aradaydık" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nde her Kürt kendilerini Manisa, Osmaniye ve Rizeliler gibi eşit hissedene kadar mücadele edeceklerini söyleyen Özel, "50 yıldır Mardinliler, Kürtler iradelerini temsil etmek istediklerinde önlerine her sandık konduğunda Ahmet Türk'e oy veriyorlar. Bu irade ile inatlaşılmaz. Sizin iradenizi selamlamak için buraya geldik. Mardin'in iradesinin karşısında olanların karşısında olmak için buraya geldik. İlla da barış, illa da kardeşlik demeye geldik. Mardin'in iradesinin karşısında olanların karşısında olmak için buraya geldik. Devrim başkanımız eğitimi ve gençliğiyle, Ahmet başkanımızın tecrübesiyle bütün güçlüklere rağmen elinde iki dönem burayı tutup da perişan edenler şunu düşünemediler: Biz bunu ilk kez yapmıyoruz, biz Ahmet Türk'ü kayyum atadığımız ilk dönemde aldıktan sonra iki Mardinliden birinin oyunu almıştı. İkinci seferde görevden aldık, Mardin 'olmaz' dedi. Yine görevden aldık, bu sefer yüzde 58'le getirdi. Ey Recep Tayyip Erdoğan, ey Türkiye'nin iradesine müdahale eden kötü akıl. Buna devlet aklı diyorsanız, bu ne devlet aklıdır. Bu kimin aklı olursa olsun bu akla milletin vicdanında yer yoktur. Memleketim Manisa'da neredeyse 100 yıla yakın bir süredir halk kimi seçerlerse o belediye başkanı oluyor. Devlet Bey'in Osmaniyesi'nde belediye başkanını seçebiliyorlar, Rize'de Rizelilerin seçtiği oluyor ama Ahmet Türk'ün Mardini'nde Mardinliler adayını sizin istediğinizi seçmediğinde izin vermiyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nde her Kürt kendilerini Manisa, Osmaniye ve Rizeliler gibi eşit hissedene kadar mücadele edeceğiz. Ben doğmadan siyasete giren Ahmet Türk, diyaloğu temsil eden, çatışma yerine barışı savunan, hepimize bu konuda önderlik eden bir barış güvercinidir. Nereye kayyum atarsan ata yanlıştır" dedi.

Ahmet Türk'ün yıllardır çatışma yerine barışı savunan bir siyasetçi olarak herkese önderlik ettiğini söyleyen Özel, "Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil. Mardin Devrim başkanı seçmiş görev vermiş, sen bu iradeye karşı çıkarsan bu Mardin'in kutsallığını, Mardin'in tarihini hiç anlayamamışsın demektir. Söz kıymetlidir, önemlidir, konuşabilmek demektir, kardeşliktir. Söz çözümdür, sözsüz çözüm olmaz. O sözü kısmayın, susturmayın; bu zulmü yapmayın. Mardin seçimde sözünü söylemiş, o sözü susturmayın. Türkiye siyasetindeki tüm aktörlere sesleniyorum: Bir cinnet yaşadık, bu yanlıştan dönün, bu kayyumdan geri adım atın. O KHK ile OHAL'de çıkardığınız bu ahlaksız kanundan vazgeçin. Yolsuzluk yapan biri olunca Meclis içinden biri geliyor. Niye, çünkü hepsi hırsız değil, birisi hırsızlık yapmış diyelim. Ama iş kayyum olunca mahkemenin bitmesi beklenmeden, istinaf beklenmeden, Yargıtay'da kesinleşmeden daha soruşturmada kayyum atıyor. Diyor ki, 'Ben mahkemeyi beklemem, bence sen teröristin'. Sonra belediye meclisine dönüyor, 'İçinizden seçtirmem, çünkü hepiniz teröristsiniz'. Bu anlayış tamamen ötekileştiren, halkı karşısına alan, demokrasiyi değil düşmanlığı güçlendiren bir anlayıştır" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel: 'Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil' - Son Dakika

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