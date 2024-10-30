CHP Genel Başkanı Özel: "Bahçeli'nin 'Öcalan kürsüden konuşsun' dediği süreçte Ahmet hoca bundan suçlanıyor"

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Neymiş efendim, Öcalan'la çözüm sürecine yönelik bilim adamlarından oluşturulan bir heyetle ilgili kendisiyle görüşme yapılmış. Devlet Bahçeli'nin 'Çıkaralım, Öcalan gelsin, bu kürsüden konuşsun' dediği süreçte Ahmet hoca bundan suçlanıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen "Sendikalar ve Emek Örgütleri Buluşması"nda konuştu. PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in evinde gözaltına alınmasını değerlendiren Özel, "Belediyenin gün ışırken kapısı kırılarak girildi. Bu kişi, değerli başkanım, her sabah zaten 08.30'da belediyeye gidiyor. Bir telefon etsen gelir, belediyenin kapısında beklesen, söylesen olur. Kamu binasına devlet, bekçinin anahtarını istemek yerine kapıyı kırarak giriyor. Neden? Bir algı oluşturacaklar. Narin cinayeti, yenidoğan çetesi gibi toplumun merak ettiği konularda savcı, senin bir görevin de toplumu bilgilendirmek. Yenidoğan çetesinde çıldırırsın açıklama yapmazlar. Zaten 6 ay susmuşlar, toplum infiale kavuşunca biri hariç hastaneleri yeni kapattılar. Sabahleyin bir açıklama metni düşüyor; 'PKK, Öcalan, 10 yıldır takibimizde, terör örgütü üyesi olabir' diyor. Bir dur, kime neyi yetiştiriyorsun. Avukatı ile görüşememiş adam hakkında dezenformasyon bülteni gibi yayınlamış. Bunu kim yapıyor? Savcı. Savcı neden yapıyor? Yapamaz, izni kim verecek? Başsavcı. Başsavcı demeden olmaz, kural öyle. Başsavcı kim? İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek, düne kadar bakan yardımcısı. Erdoğan ilk atadığında, 'Bakan yardımcıları örgütümüz ile devletin bağını kuracak' dedi. Ben Akın Gürlek'e 'seyyar giyotin' diyordum, öyle elverişli bir giyotindir ki o adalet giyotini. Mahkeme mahkeme taşırlar ve kimin başı vurulacaksa Akın Gürlek oradadır. Neymiş efendim, Öcalan'la çözüm sürecine yönelik bilim adamlarından oluşturulan bir heyetle ilgili kendisiyle görüşme yapılmış. Devlet Bahçeli'nin 'Çıkaralım, Öcalan gelsin, bu kürsüden konuşsun' dediği süreçte Ahmet hoca bundan suçlanıyor" açıklamasında bulundu.

"Ahmet Özer'in temiz kağıdında aynı adliyenin kaşesi ve amblemi var"

31 Mart yerel seçimlerinden önce Esenyurt Belediye Başkan adayı olabilmesi için Ahmet Özer'e verilen temiz kağıdını gösteren Özel, "Bu kağıtta 'Yukarıda kimlik bilgileri bulunan kişinin adli sicil kaydı yoktur. Yukarıda kimlik bilgileri bulunan şahsın adli sicil arşiv kağıdı yoktur' diyor. Sistem şu; Esenyurtlu, 'belediye başkanını kimler içinden seçebilirim, mahsurlu olan birisi varsa seçmeyeyim' diyor. Sen 6 ay önce o millete 'bir mahsuru yok, seçebilirsin' demişsin. Bugün yapılan basın bülteninde '10 yıldır takibimizdeydi' diyor. 'Teröristlerle iş birliği içerisinde olabilir' diyor. Bu kağıtta aynı adliyenin kaşesi var, aynı adliyenin amblemi var" dedi.

"O piyonu, seyyar giyotini oradan alın"

"Akın Gürlek'in Ankara'da bakan yardımcısıyken kötü planlanmış bir satranç tahtasında demokrasiyi tehdit eden bir yere çekilmiş bir piyon olduğundan hiçbir şüphem yok" diyen Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Tehdit ettiği bu milletin birliği, beraberliği, demokrasi ve insanları seçme özgürlüğüdür. O piyonu çekildiği yerden kaldırın. O piyonu, o seyyar giyotini oradan alın. Bu konuda biz süreci çok yakından takip ediyoruz. Kurulan kirli oyunun ne parçası oluruz ne de o oyuna teslim oluruz."

"Erdoğan'ın pozisyonu, Bahçeli ile aynı pozisyondur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantında konuşsun" sözlerini değerlendirdiğini ve bunu sahiplendiğini kaydeden Özel, "Erdoğan'dan bir şeyler duymak isterdik gibi yaklaşımlar oluyor. Erdoğan'dan daha ne duyacaksınız. Bahçeli'nin tutumunu överken her sözünün altına imza atmıştır. Erdoğan'ın pozisyonu, Bahçeli ile aynı pozisyondur. Bana da teşekkür etmiş. 'Beni bir kişi anladı, o da yanlış anladı' derler. Erdoğan, milyonlar anladı, sen anlayamamışsın. Teşekkür kıymetli, ben de teşekkür etmek isterim ama bir kişinin meselesini, o kişinin özgürlüğü ile ilişkilendirip, getirip de Mecliste konuşturup bir meseleyi kökünden halledeceğini düşündüren önerme eksik bir önermedir ve felaket üretecek bir önermedir. Sorunu görmeyen ve çözmeyen bir önermedir" ifadelerini kullandı.

Özel, TBMM'nin merkezde olduğu, şeffaf, adil ve toplumsal mutabakata dayalı bir çözümün tarafı olduklarını da sözlerine ekledi. - ANKARA