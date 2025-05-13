CHP Genel Başkanı Özel, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkanı Özel, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Bugün bu iş toplumsal mutabakatla, herkesle birlikte çözülsün, bundan hepimiz, bütün Türkiye karlı çıkar." dedi.

13.05.2025 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Bugün bu iş toplumsal mutabakatla, herkesle birlikte çözülsün, bundan hepimiz, bütün Türkiye karlı çıkar." dedi.

Özel, Now TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Soma'daki maden faciasının üzerinden 11 yıl geçtiğini, konuyu Meclis kürsüsüne taşıdığını ve tüm mahkemeleri takip ettiğini aktaran Özel, Soma'dan bugüne madenlerde tedbir açısından hiçbir şeyin değişmediğini öne sürdü.

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin soru üzerine Özel, "CHP, toplumsal mutabakat arandığında, herkesin rıza göstereceği, kaybedenin olmayacağı, herkesin çözüm konusunda bilgi sahibi ve mutabık olacağı bir yöntem öneriyor. Siz toplumun bir kısmını, partilerden birkaçını dışlarsanız, kendinize ait ajandalarınızda gizli pazarlıklar yürütüyorsanız bu iş başarılı olmuyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce CHP'nin birtakım uyarılarda bulunduğunu, tarihsel tutarlılık içinde "Terör bitecekse, kan duracaksa biz varız" dediğini aktaran Özel, bu süreçte hiç kimsenin dışlanmaması gerektiği vurguladı.

Özel, çözüm için Meclis'i işaret ederek, "TBMM'de bir komisyon kurulmalı. Bu komisyon yapılacak yasal düzenlemeleri... 'Yasal' diyorum, soruyorlar, biz 'anayasa değişikliğinde yokuz' diye ilk günden söyledim. Toplumsal mutabakat aranacaksa, Meclis'te kurulacak komisyona mutlaka başta şehit aileleri, gaziler, süreçte zarar görmüş herkes katılıp, bu insanların rızasının alınması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile arasında geçen bir anekdotu da aktaran Özel, şunları kaydetti:

"Bizi ziyaret ettiğinde, odamızda, heyetler önünde bir diyaloğumuz var. Ben, 'Şehit ailelerinin gözünün içine bakamayacağımız bir işin içinde olmamak lazım' demiştim. Sırrı Başkan bana, 'Bazen şehidin anasının gözüne bugün bakamazsın ama yarın öbür çocuğu yaşayınca o gelir sana bakar, sana sarılır' dedi. Ben de, 'Şehit aileleri bu konuda bizden ileride' dedim. 300'ün üzerinde şehit ailesi ve gazi derneğini ziyaret ettik. Devletin resmi olarak tanıdığı 1 vakıf, 2 dernek var. Ben bunları ziyaret ettim. Bana, 'Biz yandık başkaları yanmasın ama samimiyet olsun, siyasete alet olmasın, bizim de görüşlerimiz alınsın, ne olduğunu bilelim' dediler. Ben de bunu heyete ilettim. Bugün bu iş toplumsal mutabakatla, herkesle birlikte çözülsün, bundan hepimiz, bütün Türkiye karlı çıkar."

"Mutlaka bir hazırlık komisyonu kurulmalı"

Özel, partisinin bu konuda çizdiği çerçeveye ilişkin soruya, " Meclis Başkanı'nın hızla bir inisiyatif alması doğru olur. Mutlaka bir hazırlık komisyonu kurulmalı, hızlı şekilde bütün siyasi partiler davet edilerek. CHP, işin mutfağında çalışmaya, önemli düzenlemeleri hatasız yapmak için katkı vermeye hazır. Kayyum meselesinin çözülmesi lazım. Bazı kanunların eksikliklerinin giderilmesi, bazı kanuni düzenlemeler yapılması lazım. Ama demokrasi hattının dışına çıkılmaması lazım." yanıtını verdi.

"Bize rağmen işletebilecekleri hiçbir süreç yok"

Özel, "Sürecin samimi olarak ilerleyip ilerlemeyeceği endişesi var mı, siyaseten bir süreç mi ilerliyor, bir gizli ajanda, kapalı kapılar ardında gizli toplantılar var mı?" sorusunu, "Ben rahmetli Sırrı Süreyya Önder'e sorduğumda, 'Gizli bir anlaşma, gizli anayasa pazarlığı... Bunları bize soracağınıza küfredin' demişti. Rahmetlinin bu kadar net bir kefaletinin olduğu bir yerde ben bir şey demem bunun üzerine. Ama varsa biz orada olmayız. Mevcut Anayasa'ya uymayanla anayasa yapılmaz." sözleriyle yanıtladı.

İnorganik bir siyasetin parçası olmadığını vurgulayan Özel, "Kimsenin düğmeye basmasıyla 180 derece yön değiştirecek bir siyasetçi değilim. Onu yapmak yerine siyaseti bırakırım, her şeyden vazgeçerim ama doğru bildiğimden vazgeçmem." şeklinde konuştu.

Bir başka soru üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması ve tutuklanmasının üzerinden, CHP'ye "düşman hukuku" uygulandığını savunan Özel, yeni bir anayasa süreci işletilmesiyle ilgili soruya karşılık da şunları kaydetti:

"Bize rağmen burada bir anayasa süreci işletemezler. Bize rağmen işletebilecekleri hiçbir süreç yok. Biz, hem barışın, hem Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün güvencesiyiz. Üniter devletin güvencesiyiz. Bir sabah kalkıp bir darbe planladılar. O darbeyi ne kadar püskürttüysek, yarın CHP'ye rağmen, ülkenin kurucu değerleriyle çelişkili, ülkeye kafa tutan bir iş yapmaya kalktıklarında, CHP'nin ve milletin gücünü bambaşka bir yerden tadarlar. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğünün teminatıyız. Bizim olmadığımız, gizli pazarlıkların, al-verlerin olduğu yerde sağlıklı bir süreç işlemez, herkes aklını başına alacak."

Kaynak: AA

Özgür Özel, Politika, Türkiye, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı
Bakan Yerlikaya, PKK’nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek Bakan Yerlikaya, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
Melih Şendil’den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi Melih Şendil'den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi
Sivas’ta sel felaketi İki köyde hasar oluştu Sivas'ta sel felaketi! İki köyde hasar oluştu
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı İş artık imzaya kaldı Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı! İş artık imzaya kaldı
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe’ye gelmiş en büyük zararsın Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın
Numan Kurtulmuş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli

17:50
Orta Doğu turuna çıkan Trump, ilk durağı Suudi Arabistan’da yorgun düştü
Orta Doğu turuna çıkan Trump, ilk durağı Suudi Arabistan'da yorgun düştü
17:20
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
16:58
Netanyahu: Gazze’ye tam kapasite saldıracağız
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
14:17
Erdoğan ’’Savaştan daha önemli tehdit’’ demişti 5 il için tehlike çanları çalıyor
Erdoğan ''Savaştan daha önemli tehdit'' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
23:27
Yılmaz Özdil hakkında ’devleti aşağılayıcı paylaşım’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Yılmaz Özdil hakkında 'devleti aşağılayıcı paylaşım' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
23:23
Emre Belözoğlu’ndan maç sonu tepki: Çok kötü bir hakemsin
Emre Belözoğlu'ndan maç sonu tepki: Çok kötü bir hakemsin
23:15
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
23:09
Al Nassr’dan tarihi skor Hem de Cristiano Ronaldo yokken
Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken
23:01
Havada korku dolu anlar Sabiha Gökçen’e iniş yapacak uçağın motoru durdu
Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu
23:00
Cevdet Yılmaz’dan PKK’nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
Cevdet Yılmaz'dan PKK'nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
22:56
Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
22:44
Shaqiri için yaş sadece bir sayı 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Shaqiri için yaş sadece bir sayı! 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 18:22:34. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özel, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.