Özgür Özel'den CHP'ye Saldırılara Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Özgür Özel'den CHP'ye Saldırılara Tepki

Özgür Özel\'den CHP\'ye Saldırılara Tepki
14.09.2025 20:34  Güncelleme: 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun mürekkebinden dökülen İçişleri Bakanı müsveddesine söylüyorum; Cumhuriyet Halk Partisi'nin babaevine kimse el uzatamaz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, " Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun mürekkebinden dökülen İçişleri Bakanı müsveddesine söylüyorum; Cumhuriyet Halk Partisi'nin babaevine kimse el uzatamaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'daki Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada 19 Mart'ta gözaltına alınarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğunu bir kez daha yineledi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da gözaltına alındığını hatırlatan Özel,

"Hasan Mutlu gibi direnenler, Ekrem İmamoğlu gibi direnenler, 17 belediye başkanımız gibi direnenler tarihteki yerini alıyorlar. Daha üç gün önce Beykoz Belediye Başkanımız çıktığında 'Bu AK Parti ile anlaşacak. Oraya geçecek' deyip, belediye başkanı o gün tekrar tutuklanıp, kendisi AK Parti'ye geçecek haysiyetsizliği gösterenleri de tarih yazacak, onlardan hepimiz hesap soracağız" dedi.

CHP'ye karşı ağır bir saldırı başlatıldığını söyleyen Özel, "Babaevimize, partimizin binalarına saldırdılar. İstanbul İl Başkanlığımızın binasına dava açtılar, kongresine dava açtılar. İl Başkanımız Özgür Çelik'e dava açtılar. Kapıda kedimiz var Şanslı, onu da veterinerlik ettiler ama İstanbul İl Başkanlığımızı teslim alamadılar. Özgür Çelik'e baş eğdiremediler, teslim alamadılar" ifadelerine yer verdi.

"CHP'nin babaevine kimse el uzatamaz"

Özel, adli tatilin bitmesiyle İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım atandığını ifade ederek, "Recep Tayyip Erdoğan, 'Şikayetçi CHP'li, şikayet edilen CHP'li, benim ne ilgim var' diyor. Söyleyelim; şikayeti hazırlayan senin adliye koridorlarındaki AK Toroslar çeten, hazırlığı yapan yargı kolları başkanın, bulduğunuz işbirlikçi mahkeme eski üyen, atadığınız kayyım heyetini valilik emriyle, polis eliyle babaevine sokmaya çalışıyorsunuz. Biz kimseyi sokağa çağırmadık. Biz herkesi babaevine sahip çıkmaya çağırdık. Siz babaevinin önünü kapadınız. Atatürk'ün evlatlarını sokakta bıraktınız. Buradan açıkça Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun mürekkebinden dökülen İçişleri Bakanı müsveddesine söylüyorum; Cumhuriyet Halk Partisi'nin babaevine kimse el uzatamaz. O uzanan elleri biz değil babaevinin gerçek sahipleri pişman eder, pişman olursunuz" dedi.

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi, herhangi bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, sizin gibi konjonktürün değil tarihin, milli mücadelenin partisidir, Türk milletinin partisidir. Bu yüzden sesimiz milletin sesidir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı, Özgür Özel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den CHP'ye Saldırılara Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizde yüzerken beyin kanaması geçirdi Denizde yüzerken beyin kanaması geçirdi
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş
Küçük bir hasar cepleri yakıyor Servislerin oyunu deşifre oldu Küçük bir hasar cepleri yakıyor! Servislerin oyunu deşifre oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “yol ve dava arkadaşım“ dediği Hamdi Kılıç için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yol ve dava arkadaşım" dediği Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Nuri Şahin yeniden Süper Lig’de Nuri Şahin yeniden Süper Lig'de
Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım

19:27
Kadıköy’de gol iptal İşte çok tartışılan o pozisyon
Kadıköy'de gol iptal! İşte çok tartışılan o pozisyon
19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
18:59
CHP mitinginde arbede Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
CHP mitinginde arbede! Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
18:39
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
18:03
Canlı anlatım Derbide ilk gol geldi
Canlı anlatım! Derbide ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 20:42:27. #7.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den CHP'ye Saldırılara Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.