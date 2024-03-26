CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye\'nin beka sorunu gençlerin hayat kuramamasıdır

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Esas beka sorunu Türkiye'nin gençlerinin dünyanın başka ülkelerinde hayat kurmasıdır. O yüzden buradan bütün gençlere sesleniyorum; umudunuzu kaybetmeyin, enseyi karartmayın, başınızı öne eğmeyin" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde halka seslendi. Özel, "Aramızda birçok genç arkadaşımız var. Türkiye'de gençlerin yüzde 40'a yakını işsiz, umutsuz ve maalesef büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Hani beka sorunu diyorlar ya dış güçler, gerçekler Türkiye'yi istila edecekler, beka sorunu olacak. Dış güçlerin, güçlü ülkelerin, dünyanın başka ülkelerinin Türkiye'de hayal kurması beka sorunu değildir. Esas beka sorunu Türkiye'nin gençlerinin dünyanın başka ülkelerinde hayat kurmasıdır. O yüzden buradan bütün gençlere sesleniyorum; umudunuzu kaybetmeyin, enseyi karartmayın, başınızı öne eğmeyin. Zorlukları biliyoruz. Ama özgürlükleri kısıtlayan, yaşam tarzınıza karışan, konserlerinizi, festivallerinizi iptal eden, Türkiye'yi yasaklar ülkesine çeviren bu iktidardan ancak hep beraber ve gücümüzü sandıkta göstererek kurtulabiliriz. O sandık önümüzdeki Pazar günüdür. Bütün gençleri kendi gelecekleri ve Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmaya çağırıyorum. Gençler; benim işim kolay. Çünkü Gazi Mustafa Kemal cumhuriyeti kurdu, cumhuriyet genel başkanlara, benden sonraki genele başkanlara emanettir demedi, milletvekillerine bırakmadı, kendisi askerdi askere bile emanet etmedi. Dedi ki; 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve yükseltecek sizlersiniz.' Ben tüm gençlerimize sesleniyorum çok sevdiğiniz Atatürk'ün emaneti sizedir, emanete sahip çıkın" dedi.

Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerin ayrı ayrı sorunları var. Bir tanesi atanmayan öğretmenler. Eskiden 20 yıl önce atanamayan 80 bin öğretmen vardı madem atamayacak niye okuttunuz diyorlardı şimdi 1 milyon var. Köyler öğretmensiz, okullar boş, öğrenciler sabahın köründe minibüslerle taşımalı eğitime gidiyor. Oysa öğretmenle öğrenciyi birbiriyle buluşturmak, öğretmeni okuluyla buluşturmak cumhuriyetin görevidir. Söz verdikleri halde mülakat yapmaya devam ediyorlar. Öğretmenler mülakatsız atama istiyorlar. Ben bir öğretmen çocuğu olarak ve biz Gazi Mustafa Kemal'in yani başöğretmenin partisi olarak atanmayan öğretmenlerin sonuna kadar arkasındayız. Staj ve çıraklık mağdurları var. Staj yapmış, sigortası başlamış, başlangıç günü kabul edilmiyor, emekli olamayanlar var. Kademeli emeklilik bekleyenler var. 8 Eylül 1999'dan bir gün sonra, üç gün sonra sigortalı olmuş, 17-18 yıl fazladan çalışacak. Bu kademeli emeklilik beklentisini takip ediyoruz, mecliste peşindeyiz, bu haksızlığa mutlaka engel olacağız."

"Balıkesir önemli"

"Bigadiç Türkiye'nin en önemli bor madenlerinin sahibi bir ilçemizdir" diyen Özel, "Ancak en büyük sıkıntımız Bigadiç bu borun bu ülkeye oluşturduğu katma değerden yararlanamıyor. Türkiye'de zaten borun katma değerinden yeterince yararlanamıyor. Bor burada çıkarılıyor, başka bir tarafa götürülüp işleniyor bu doğru değil. Bin 200 tane işçimiz var, kapasitenin artması lazım. Aksine insanları tehdit ediyorlar bu doğru değil. Zafer Göksel başkanımla Ahmet Akın kardeşim el ele verip hem borla ilgili; borun burada işlenmesi, katma değerinin oluşturacağı istihdamın buraya kalmasıyla ilgili çalışacak. Hem duydum çok üzüldüm sabah erken saatlerde buradan 100'e yakın servis aracı başka yerlere gidiyor. Burada istihdam yok. Buraya istihdam sağlanmasıyla ilgili çalışacaklar. İstanbul'dan daha pahalıya su kullanıyorsunuz, bu konuda önemli çalışmalar var. Ahmet Akın söz veriyor, meydan okuyor Marmara Bölgesinin en ucuz suyunu kullanacaksınız. Ahmet Akın şu anda Türkiye'nin en pahalı suyunu Balıkesir kullanıyor. En ucuz suyunu Balıkesir'e, Bigadiç'e getireceğim ve çeşmeden içilebilir su akıtacağım diyor. Arıtma olsun, su olsun bunun maliyeti elektrik. Elektrik denince gereken uzmanlık enerji, onun uzmanı da eğer iktidar olsaydık bakan yapacaktın, iktidar olamadık bakanlığı ileriye kaldı siz inşallah onu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı yapacaksınız suyu da ucuzlatacak arıtmayı da Ahmet yapacak. Sütünüzle ilgili CHP'li bütün belediyelerde süt üreticisinin sütünü alan, şişeleyen, ihtiyaç sahiplerine ucuza ulaştıran kooperatifler var, yapılar var. İnşallah Balıkesir Halkçı Belediyecilikle kucaklaşınca sizin sütlerinizi de belediyenin kuracağı yapılar olacak, paralarınız peşin ödenecek, süt üreticisinin çileleri de Ahmet Akın'la birlikte bitecek. Yetersiz desteklemelerin, yüksek maliyetlerin sorunlarını yerelden çözmek için önemli bir mücadele vereceğiz. Ayrıca bu tarımsal sulama konusu yine Ahmet'imizin uzmanlık alanı sayesinde Bigadiç'te 52 bin dönüm sulanabilir arazi var ama 24 bin dönüm kullanılıyor, 28 bin dönüm arazi sulanamaz haldedir. Ahmet Akın Zafer Göksel'le birlikte el ele, omuz omuza sulanamayan 1 metrekare toprak bırakmayacağız diyorlar. ve Ahmet Akın diyor ki; ben tarımsal sulamadan 5 yıl ücret almayacağım, Bigadiç'e nefes aldıracağım diyor" şeklinde konuştu. - BALIKESİR